Ξενοδοχεία: Οι αμερικανικοί κολοσσοί Marriott, Hyatt και Hilton μοιράζονται 4 στα 10 «επώνυμα» δωμάτια στην Ελλάδα
Αυτή τη στιγμή 41 διεθνείς αλυσίδες έχουν παρουσία στη χώρα μας με 399 μονάδες καταλυμάτων και συνολικά 37.298 δωμάτια - Τι αποτυπώνουν τα στοιχεία της gbr consulting
Η Marriott με ένα μερίδιο 16%, η Hyatt που τριπλασίασε το μερίδιό της από το 5% στο 15% μέσα σε μια διετία και η Hilton με ένα 8% είναι οι τρεις ξενοδοχειακοί κολοσσοί, και οι τρεις με προέλευση από τις ΗΠΑ, που μοιράζονται το 39% των «επώνυμων» ξενοδοχειακών δωματίων ανά την Ελλάδα, με τη χώρα μας, παρ’ όλ’ αυτά, να έχει ακόμη χαμηλή τη διείσδυση ξένων ή και εγχώριων brands στον κλάδο της φιλοξενίας.
Mε βάση τα στοιχεία από τη γνωστή εταιρεία συμβούλων και αναλύσεων gbr consulting, η οποία συνεργάζεται με τις Ενώσεις Ξενοδόχων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη κ.ο.κ., μέχρι τον Οκτώβριο του 2025, ποσοστό μόλις 8% επί του συνόλου του ξενοδοχειακού δυναμικού ανά την Ελλάδα και 22% αν ληφθεί υπόψη ο αριθμός των δωματίων, αποτελούν μέρος μιας διεθνούς, εγχώριας ή ακόμα και τοπικής ξενοδοχειακής αλυσίδας (σ.σ. η τελευταία αφορά την κατηγορία των μονάδων που λειτουργούν με μία ενιαία ταυτότητα στα στενά όρια μιας περιοχής/ νησιού).
Το (διψήφιο) ποσοστό διείσδυσης επί των δωματίων είναι εύλογο ότι υπερέχει έναντι αυτού (μονοψήφιου) των μεμονωμένων μονάδων με το δεδομένο ότι είθισται τα μεγάλα ξενοδοχεία, των εκατοντάδων δωματίων και κλινών συνήθως να εντάσσονται κάτω από μεγάλα brands σε σύγκριση με τις μικρότερες ξενοδοχειακές μονάδες που συνήθως αποτελούν μικρές, οικογενειακές επιχειρήσεις με καίριο το ρόλο ως προς τις καθημερινές λειτουργίες και αποφάσεις των ίδιων των ιδιοκτητών τους. Στην ανάλυση της εταιρείας έχουν ληφθεί υπόψη μονάδες σε όλη τη χώρα που εντάσσονται κάτω από την ομπρέλα ενός αναγνωρίσιμου brand- εξαιρουμένων αυτών που μπορεί να λειτουργούν κάτω από την ομπρέλα γνωστών tour operators (βλ. TUI, Alltours κ.α.).
