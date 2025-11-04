Ξενοδοχεία: Οι αμερικανικοί κολοσσοί Marriott, Hyatt και Hilton μοιράζονται 4 στα 10 «επώνυμα» δωμάτια στην Ελλάδα

Αυτή τη στιγμή 41 διεθνείς αλυσίδες έχουν παρουσία στη χώρα μας με 399 μονάδες καταλυμάτων και συνολικά 37.298 δωμάτια - Τι αποτυπώνουν τα στοιχεία της gbr consulting