HELLENiQ ENERGY: Placement για το 3,6% του μετοχικού κεφαλαίου

Στην αγορά διατίθεται πακέτο άνω των 11 εκατομμυρίων μετοχών του ομίλου - Ισχυρό ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές

Νέα κίνηση στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη HELLENiQ Energy, καθώς ξεκινά η διαδικασία διάθεσης σημαντικού ποσοστού μετοχών της εταιρείας μέσω placement, με στόχο την προσέλκυση θεσμικών επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το προς διάθεση πακέτο αφορά περίπου 11,2-11,3 εκατομμύρια μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,6% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η πώληση θα πραγματοποιηθεί μέσω fast-track διάθεσης μέσω βιβλίου προσφορών, το αναμένεται να ανοίξει μέσα στις επόμενες ώρες.

Το placement συντονίζουν η Euroxx Χρηματιστηριακή και η Morgan Stanley, με τις δύο τράπεζες να λειτουργούν ως bookrunners της διαδικασίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πωλητής είναι γνωστός επιχειρηματίας με παρουσία στην ελληνική αγορά, χωρίς ωστόσο να συνδέεται με την οικογένεια Λάτση, που αποτελεί τον βασικό μέτοχο της HELLENiQ Energy.

Το ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών, σύμφωνα με πηγές, είναι ιδιαίτερα αυξημένο.

