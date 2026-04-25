Tο mega plan της ΔΕΗ για τα data centers αξίας €1,2 δισ.: Το σχέδιο Στάσση που βάζει στην «πρίζα» τους διεθνείς hyperscalers
Πώς η εταιρεία παντρεύει ενέργεια, γη, δίκτυα και τεχνολογία σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης
Στον χάρτη των μεγάλων επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων επιχειρεί να τοποθετήσει τις υποδομές της η ΔΕΗ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι παγκόσμιοι τεχνολογικοί γίγαντες αναζητούν επειγόντως νέες γεωγραφικές θέσεις για να στηρίξουν την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, των υπηρεσιών cloud και συνολικά της ψηφιακής οικονομίας.
Μέσα από το νέο πενταετές επιχειρησιακό της σχέδιο και ενόψει της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ευρώ, η εταιρεία αποκαλύπτει μια στρατηγική που υπερβαίνει τα όρια του κλάδου της ενέργειας, συνδέοντας ηλεκτρική ισχύ, διαθέσιμη γη, δίκτυα και κρίσιμες υποδομές σε ένα ενιαίο αναπτυξιακό μοντέλο με στόχο τη δημιουργία νέων πηγών εσόδων και υπεραξίας.
Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία. Η ΔΕΗ εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή αγορά κέντρων δεδομένων εισέρχεται σε φάση ισχυρής ανισορροπίας ανάμεσα στη ζήτηση και στην προσφορά. Σύμφωνα με την παρουσίαση που έκανε προχθές η διοίκηση στους αναλυτές, η ζήτηση στην Ευρώπη αναμένεται να αυξηθεί από περίπου 14 γιγαβάτ το 2025 σε 28 γιγαβάτ έως το 2030, δηλαδή να διπλασιαστεί μέσα σε μία πενταετία. Ωστόσο, τα έργα που βρίσκονται σήμερα υπό κατασκευή αντιστοιχούν μόλις σε 2,7 γιγαβάτ, γεγονός που δημιουργεί σημαντικό επενδυτικό κενό.
Ο κορεσμός στις ώριμες αγορές και η νέα ευκαιρία για την Ελλάδα
