Η Αθήνα κόμβος τεχνολογίας για τον Όμιλο Euronext στη ΝΑ Ευρώπη
Πιερρακάκης, Λεσκιούρ, Μπουζνά εγκαινίασαν το νέο Technology & Support Centre της Euronext στην Αθήνα - Οι στόχοι και οι προοπτικές
Παρουσία του Γάλλου υπουργού Οικονομικών, Ρολάν Λεσκιούρ, του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη και του CEO του Euronext, Στεφάν Μπουζνά, εγκαινιάστηκε σήμερα το πρωί (25/4) το νέο τεχνολογικό hub Euronext Technology and Support Centre του ομίλου Euronext στην Αθήνα.
Το Κέντρο Τεχνολογίας και Υποστήριξης αποτελεί μια σημαντική επένδυση του ευρωπαϊκού χρηματιστηριακού ομίλου Euronext στην Ελλάδα, με στόχο να ενισχύσει την τεχνολογική του υποδομή και ταυτόχρονα να δημιουργήσει έναν νέο κόμβο καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το νέο κέντρο επικεντρώνεται κυρίως στην ανάπτυξη και υποστήριξη κρίσιμων τεχνολογικών λειτουργιών του ομίλου, όπως συστήματα συναλλαγών, υποδομές πληροφορικής και υπηρεσίες υποστήριξης.
Ο κ. Μπουζνά ανέφερε κατά την εκδήλωση εγκαινίων του Κέντρου πως ο όμιλος Euronext διαθέτει μεγάλη τεχνογνωσία στο σκέλος της τεχνολογίας και εξέφρασε την πεποίθηση ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα οι εργαζόμενοι που θα απασχολούνται στο Κέντρο θα είναι πολύ περισσότεροι. Είναι μόνο η αρχή, θα επεκταθούμε σε νέο μεγαλύτερο κτίριο και σε νέες υπηρεσίες, ανέφερε ο κ. Μπουζνά. Από την πλευρά του ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε πολύ σημαντική τη σημερινή ημέρα, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Γάλλου Προέδρου, Εμμανουέλ Μακρόν, σημειώνοντας πως η επιλογή της Αθήνας για τη δημιουργία του Κέντρου καταδεικνύει την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και τη σημασία της αναβάθμισης του ρόλου της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η νέα αυτή επένδυση δεν είναι μόνο αποδέκτης κεφαλαίων αλλά γίνεται hub τεχνολογίας και προσέλκυσης ταλέντων. «Ενώνουμε τους ανθρώπους τις ιδέες και τα κεφάλαια», τόνισε χαρακτηριστικά. «Δημιουργούμε μια ολοκληρωμένη αγορά στην υπηρεσία της καινοτομίας, μετασχηματίζουμε την εμπιστοσύνη σε επένδυση και την επένδυση σε αειφόρο ανάπτυξη».
Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Ρολάν Λεσκιούρ, ανέφερε επίσης πως η ενοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τον όμιλο Euronext διαθέτει μόνο οφέλη για την ελληνική αγορά, καθώς αποκτά μέγεθος και δυνατότητες ακόμη μεγαλύτερης ανάπτυξης καθώς το Euronext αποτελεί ένα οικοσύστημα δύο φορές μεγαλύτερο από το χρηματιστήριο του Λονδίνου. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα έχει μπει με δυναμισμό σε πορεία ανάπτυξης και η ενοποίηση του Χ.Α. με την Euronext οδήγησε σε ένα αποτέλεσμα με πρωταθλητικό δυναμικό. «Χαίρομαι για τη μετάβαση στην Ευρώπη της κινητικότητας, μια δύναμη που θα μετράει στον κόσμο. Ζήτω η Ευρώπη του χρηματιστηρίου».
Ακόμη, ο επικεφαλής του Γιάννος Κοντόπουλος σημείωσε πως η ελληνική αγορά διαθέτει δυναμικό και ταλαντούχο δυναμικό, ένα ταχέως αναπτυσσόμενο οικοσύστημα τεχνολογίας, ανθρώπινο δυναμικό υψηλής κατάρτισης και στρατηγική γεωγραφική θέση που συνδέει αγορές και ταλέντα από διαφορετικές περιοχές, κάτι που η ενοποίηση με τον όμιλο Euronext και η δημιουργία του νέου Κέντρου θα αξιοποιήσει. Η Αθήνα γίνεται το τεχνολογικό hub που θα προσφέρει υπηρεσίες σε όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές, πρέπει να συνδέσουμε το ταλέντο με τις ευκαιρίες ανάπτυξης, σημείωσε χαρακτηριστικά.
Όπως αναφέρθηκε κατά την εκδήλωση των εγκαινίων, μέσω αυτής της επένδυσης, η Euronext επιδιώκει να ενισχύσει την ανθεκτικότητα και την αποδοτικότητα των ψηφιακών της υπηρεσιών, σε ένα περιβάλλον όπου η ταχύτητα και η ασφάλεια των χρηματοοικονομικών συναλλαγών είναι καθοριστικής σημασίας. Παράλληλα, το κέντρο στην Αθήνα εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική αποκέντρωσης των τεχνολογικών δραστηριοτήτων του ομίλου, που ήδη έχει αναπτύξει αντίστοιχες δομές σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, όπως το Πόρτο στην Πορτογαλία.
Το παράδειγμα αυτό θεωρείται ιδιαίτερα επιτυχημένο και θα αποτελέσει οδηγό και για την Αθήνα, καθώς από μια σχετικά μικρή ομάδα 60 εργαζομένων εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς πυλώνες της Euronext, με 500 εργαζόμενους, κάτι που δημιουργεί προσδοκίες ότι και η Αθήνα μπορεί να ακολουθήσει αντίστοιχη πορεία ανάπτυξης.
Τέλος, αναφέρθηκε πως η επένδυση αυτή αναμένεται να συμβάλει όχι μόνο στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής ειδίκευσης, αλλά και στην ενίσχυση του ελληνικού τεχνολογικού οικοσυστήματος, προσελκύοντας ταλέντο και ενθαρρύνοντας τη συνεργασία με πανεπιστήμια και εταιρείες του κλάδου.
Πηγή: newmoney
