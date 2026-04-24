S&P Global Ratings: Αμετάβλητη αξιολόγηση για την Ελλάδα στο «BBB» με σταθερό outlook
Προσεκτική στάση κράτησε ο αμερικανικός οίκος στην πρώτη, για φέτος, αξιολόγηση του για την ελληνική οικονομία, δεδομένης της αβεβαιότητας που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η ενεργειακή κρίση – Επόμενο ραντεβού, τον Οκτώβριο
Η γεωπολιτική και οικονομική αβεβαιότητα που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή οδήγησε την Standard & Poor’s να κρατήσει στάση αναμονής στην πρώτη αξιολόγηση της για την ελληνική οικονομία το 2026.
Έτσι, ο αμερικανικός οίκος κράτησε αμετάβλητη τη βαθμολογία του ελληνικού αξιόχρεου σε «ΒΒΒ» με σταθερές προοπτικές.
Η απόφαση της S&P Global Ratings θεωρείτο αναμενόμενη δεδομένης της συγκυρίας.
Άλλωστε, την ίδια προσεκτική στάση κράτησαν το προηγούμενο διάστημα και άλλοι διεθνείς οίκοι: Η Morningstar DBRS διατήρησε την Ελλάδα στο BBB με σταθερό outlook στις αρχές Μαρτίου, ενώ την ίδια γραμμή ακολούθησαν λίγες ημέρες μετά, τόσο η Moody’s (Baa3 με σταθερές προοπτικές) όσο και η Scope (ΒΒΒ με σταθερό outlook). Σε εκκρεμότητα παραμένει μόνο η ετυμηγορία της Fitch Ratings, που ακολουθεί στις 8 Μαΐου.
Πάντως δεδομένου ότι η σημερινή αξιολόγηση συνιστά την πρώτη έκθεση μετά από δύο μήνες πολέμου, οπότε υπάρχει μια καλύτερη εικόνα των συνεπειών της κρίσης, αλλά και με φόντο την ανακοίνωση του υπερπλεονάσματος του 2025, υπήρχε εξαρχής ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις απόψεις που θα εκφράσει ο οίκος για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Κι αυτό διότι η αποτίμηση των δημοσιονομικών επιδόσεων και της αποκλιμάκωσης του χρέους μπορεί να «ανοίξει» παράθυρο για αναβάθμιση στο επόμενο ραντεβού του οίκου, τον Οκτώβριο.
