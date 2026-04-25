ΑΕΚ - Ολυμπιακός 84-94: Πέρασε με «διπλό» από τα Λιόσια και τελείωσε αήττητος τη regular season της Basket League, βίντεο

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 84-94: Πέρασε με «διπλό» από τα Λιόσια και τελείωσε αήττητος τη regular season της Basket League
Σε μια ματσάρα στη SUNEL Arena, ο Ολυμπιακός λύγισε την ΑΕΚ που πάλεψε μέχρι το τέλος με 84-94 και κράτησε το αήττητο στη Stoiximan Basket League.
Στην 4η θέση τερμάτισε η Ένωση στη regular season.
Για τους Πειραιώτες ο Ντόρσεϊ ήταν πρώτος σκόρερ με 14 πόντους μαζί με τον Φουρνιέ.
Από την άλλη πλευρά ο Μπάρτλεϊ είχε 19 πόντους και ο Λεκαβίτσιους μέτρησε 13, ενώ ο Γκρέι είχε 14.
Για τους γηπεδούχους δεν έπαιξε ο Νάναλι λόγω διαστρέμματος. Για τους φιλοξενούμενους επέστρεψε ο Τζόουνς.
Ο κόσμος της ΑΕΚ σε άλλο ένα ματς δημιούργησε φοβερό ατμόσφαιρα σε ματς στη SUNEL Arena, όντας έκτος παίκτης για τη Βασίλισσα.
ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Το ματς
Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο ματς και με τα τρίποντα του Φλιώνη, του Χαραλαμπόπουλου και του Γκρέι έγινε το 9-0 παίρνοντας δύναμη και από τον κόσμο της.
Με γκολ φάουλ του Ντόρσεϊ έγινε το 16-18, ενώ ο Μπάρτλεϊ διαμόρφωσε το 21-22 στο τέλος του δεκαλέπτου.
Το δίποντο του Παπανικολάου στο 15' έκανε το 34-40 για τον Ολυμπιακό, ενώ ο ΦΛιώνης με τρίποντο έγραψε το 37-44 για την ομάδα του Σάκοτα.
Ο Μπράουν με νέο τρίποντο διαμόρφωσε το 40-46 στο ημίχρονο.
Το κάρφωμα του Φίζελ έγραψε το 56-58 για την ΑΕΚ στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου.
Ο Μπράουν ισοφάρισε στο 28[ για το 62-62 με τρίποντο, ενώ ο Βεζένκοβ απάντησε άμεσα για το 64-68 λίγο πριν τη λήξη της περιόδου.
To καλάθι του Πίτερς έκανε το 64-72 για τους φιλοξενούμενους.
Ο Παπανικολάου με τρίποντο έκανε το 74-83 στο 35'. Ο Πίτερς με σουτ από τη γωνία έγραψε το 82-92 και κλείδωσε τη νίκη του Ολυμπιακού, 1:30 για το τέλος.
Τα δεκάλεπτα: 21-22, 40-46, 64-68, 84-94
MVP: Ο Ντόρσεϊ με 14 και ο Φουρνιέ με τους ίδιους πόντους. Κομβικός Παπανικολάου με 12 πόντους.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μπάρτλεϊ τελείωσε το ματς με 19 πόντους, αλλά δεν έφτανε.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 4 επιθετικά ριμπάουντ του Φίζελ.
