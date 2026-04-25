Ενισχυμένο το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για να διατηρηθεί η ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια
Η κυβέρνηση αναθεωρεί την αναπτυξιακή στρατηγική καθώς οι ενεργειακές πιέσεις και ο φόβος στασιμοπληθωρισμού επιβαρύνουν την οικονομία
Με τις προβλέψεις της κυβέρνησης για την ανάπτυξη να υποχωρούν πλέον από 2,4% σε 2% του ΑΕΠ για το 2026 και με τις ανησυχίες για στασιμοπληθωρισμό στην Ευρώπη να ενισχύονται, το οικονομικό επιτελείο αλλάζει σχεδιασμό στην οικονομική πολιτική.
Δύο μήνες μετά το ξέσπασμα της μεγάλης κρίσης στη Μέση Ανατολή, πέραν από τα μέτρα στήριξης και άμεσης ανακούφισης που λαμβάνονται κατά περίπτωση ήδη, το βάρος της πολιτικής της κυβέρνησης πέφτει πλέον στην συνεχή παραγωγή επενδύσεων και στη διατήρηση της ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Στη βάση αυτή το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχεδιάζει ένα υψηλότερο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) το οποίο θα ενισχύεται κάθε χρόνο με επιπρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους. Η επενδυτική αυτή ενίσχυση θα προσεγγίσει τα 650 εκατ. ευρώ το 2027 και θα αυξάνεται κατά 1 δισ. ετησίως κάθε επόμενο χρόνο.
Το σχέδιο αυτό θα αποκαλυφθεί πλήρως στις 30 Απριλίου, καθώς τότε θα κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ετήσια Έκθεση προόδου του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού – Διαρθρωτικού Σχεδίου (ΜΔΔΣ – Annual Progress Report) το οποίο θα ενσωματώνει τα απολογιστικά στοιχεία του 2025, τις έκτακτες τρέχουσες προβλέψεις για το 2026, αλλά και αναθεωρημένες εκτιμήσεις για το 2027.
Με διεθνείς συνθήκες τις οποίες κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ή να ελέγξει, η αναθεώρηση στόχων που συνεχώς μεταβάλλονται παγκοσμίως δεν αρκεί, παρατηρούν αρμόδια στελέχη. Στο οικονομικό επιτελείο θέτουν τις βάσεις για δράσεις που θα αποφέρουν μετρήσιμα αποτελέσματα και αντίρροπες τάσεις στην οικονομική επιβράδυνση της ευρωπαϊκής Οικονομίας, με κύριο «μοχλό» το ενισχυμένο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ως βασικό μηχανισμό που καλείται να στηρίξει την ανάπτυξη στα επόμενα χρόνια.
