Νέο διπλό ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq: Ανάσες στη Wall Street από την προοπτική συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν
Οι επενδυτές ποντάρουν στο διάλογο ΗΠΑ-Ιράν και στα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα - Ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον για τον τεχνολογικό κλάδο με πρωταγωνίστρια την Intel - Ικανοποίηση για το κλείσιμο της έρευνας κατά του Τζερόμ Πάουελ
Η Wall Street κινήθηκε κυρίως ανοδικά στη συνεδρίαση της Παρασκευής, καθώς ενισχύθηκε η αισιοδοξία για νέες ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Το αγοραστικό κύμα επικεντρώθηκε κυρίως στις τεχνολογικές μετοχές με ώθηση από την Intel.
Έτσι, S&P 500 και Nasdaq οδηγήθηκαν σε νέα υψηλά, ξεπερνώντας τα ρεκόρ της 22ας Απριλίου, σε αντίθεση με τον Dow Jones που δεν κατάφερε να ακολουθήσει καταγράφοντας μικρές απώλειες.
Συγκεκριμένα, ο S&P 500 ενισχύθηκε στις 7.165 μονάδες αυξημένος κατά 0,80% και ο Nasdaq έκανε άλμα ύψους 1,63% αγγίζοντας τις 24.836 μονάδες. Αντιθέτως, ο Dow υποχώρησε κατά 0,16% στις 49.230 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε στο 4,30% και του 2ετούς έπεσε στο 3,77%.
«Με τα επιτόκια να κινούνται χαμηλότερα και τις τιμές του πετρελαίου να παραμένουν συγκρατημένες, οι επενδυτές μπαίνουν στο Σαββατοκύριακο αισιόδοξοι ότι η ειρήνη στη Μέση Ανατολή είναι πλέον μια πραγματική πιθανότητα, καθώς ο Nasdaq και ο S&P 500 καταγράφουν νέα υψηλά», σχολίασε ο Τζέικ Ντόλαρχαϊντ, διευθύνων σύμβουλος της Longbow Asset Management.
Οι επενδυτές είχαν απογοητευτεί τις προηγούμενες ημέρες, καθώς παρά την παράταση της εκεχειρίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, δεν υπήρχαν εξελίξεις από το μέτωπο της επανέναρξης των συνομιλιών, ενώ η ένταση κλιμακωνόταν στα Στενά του Ορμούζ. Ο τελευταίος παράγοντας ειδικά επανέφερε την προθεσμιακή τιμή του Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, όπου παρέμεινε και σήμερα (λίγο πάνω από τα 104 δολάρια) παρά την μικρή κάμψη που κατέγραψε.
Το κλίμα βελτιώθηκε αισθητά σήμερα, αφού ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι «ξεκινά» περιοδεία στο Ισλαμαμπάντ, τη Μουσκάτ και τη Μόσχα. Μάλιστα, η παρουσία του στην πρωτεύουσα του Πακιστάν συνδέθηκε άμεσα με την προοπτική ενός νέου γύρου συνομιλιών, κάτι που περίμενε διακαώς η αγορά όλη την εβδομάδα.
Αντιστοίχως, από την αμερικανική πλευρά, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ επιβεβαίωσε συνέχεια δημοσίευμα του CNN σύμφωνα με το οποίο ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, θα μεταβούν το Σάββατο στο Πακιστάν με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών.
«Οι Ιρανοί επικοινώνησαν μαζί μας, όπως τους είχε καλέσει να κάνουν ο πρόεδρος, και ζήτησαν αυτή τη δια ζώσης συνάντηση. Γι’ αυτό ο πρόεδρος στέλνει τον Στιβ και τον Τζάρεντ ώστε να ακούσουν τι έχουν να πουν. Ελπίζουμε ότι θα είναι μια παραγωγική συζήτηση και ότι θα υπάρξει πρόοδος προς μια συμφωνία», δήλωσε η Λέβιτ στο Fox News.
Παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις, οι επενδυτές επιχείρησαν να στρέψουν την προσοχή τους στα εταιρικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, τα οποία μέχρι στιγμής κρίνονται ισχυρά για την αμερικανική επιχειρηματική κοινότητα.
«Με την περίοδο αποτελεσμάτων να βρίσκεται σε εξέλιξη, τα θεμελιώδη μεγέθη επιστρέφουν στο προσκήνιο, κάτι που αποτελεί θετική εξέλιξη για τις μετοχές, οι οποίες ήταν συνδεδεμένες με τις διακυμάνσεις του πετρελαίου για μεγάλο μέρος των τελευταίων δύο μηνών», τόνισε ο Ντέιβιντ Λάουτ, της Kerux Financial.
«Ο συνδυασμός ισχυρών εταιρικών αποτελεσμάτων και χαμηλότερων προσδοκιών μετά την επαναφορά του επενδυτικού κλίματος τους τελευταίους μήνες θα μπορούσε να βοηθήσει τις μετοχές να διατηρήσουν τα ιστορικά υψηλά τους, ακόμη και αν υπάρξουν νέες αρνητικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή», πρόσθεσε.
Ξεχώρισε ιδιαίτερα ο τεχνολογικός κλάδος και ειδικά οι εταιρείες ημιαγωγών. Ο δείκτης Philadelphia Semiconductor Index κατέγραψε τη μεγαλύτερη συνεχόμενη ανοδική πορεία στην 32χρονη ιστορία του.
Η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ανακοίνωσε ιστορικά έσοδα τριμήνου και ισχυρή διψήφια αύξηση κερδών, χάρη στη σταθερή ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, η ASML επιβεβαίωσε τη δυναμική του κλάδου, ανακοινώνοντας ισχυρές παραγγελίες και συνεχιζόμενη ζήτηση για προηγμένα συστήματα λιθογραφίας.
Ωστόσο, η πρωταγωνίστρια της ημέρας ήταν η Intel με άλμα άνω του 21%, μετά τα ισχυρά αποτελέσματα που ανακοίνωσε με σημαντική αύξηση εσόδων λόγω της ζήτησης για κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η αξία της ύψους 10% συμμετοχής του αμερικανικού Δημοσίου στην εταιρεία αποτιμάται πλέον περίπου στα 36 δισ. δολάρια, που μεταφράζεται σε αύξηση κοντά στο 300% από τον περασμένο Αύγουστο, όταν και ανακοινώθηκε το deal μεταξύ της εταιρείας και της κυβέρνησης Τραμπ.
Η αγορά αποτίμησε ως εξαιρετικά θετική και την απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης να σταματήσει την έρευνα κατά του Τζερόμ Πάουελ, δίδοντας έτσι τέλος στον «πόλεμο» που είχε ανοίξει με την Fed με φόντο τη δυσαρέσκεια του Τραμπ για την επιτοκιακή στρατηγική της κεντρικής τράπεζας.
Η ομοσπονδιακή εισαγγελίας Τζανίν Πίρο ανακοίνωσε με… βαριά καρδιά ότι κλείνει την έρευνα που αφορούσε το έργο ανακαίνισης της έδρας της Federal Reserve στην Ουάσιγκτον και τις υπερτιμολογήσεις που είχαν προκύψει. Μια έρευνα που παράγοντες της αγοράς και μέλη του Κογκρέσου, ακόμη και από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, είχαν εκλάβει ως εσκεμμένη στοχοποίηση της Fed και απειλή για τον ανεξάρτητο θεσμό της κεντρικής τράπεζας.
Με το τέλος της έρευνας ανοίγει ο δρόμος για την επικύρωση του διαδόχου του Πάουελ, Κέβιν Γουόρς, καθώς ο διορισμός του συναντούσε εμπόδια στο Κογκρέσο, ακριβώς λόγω της έρευνας, όπως φάνηκε και στη δύσκολη πρώτη ακρόαση του στη Γερουσία, την περασμένη Τρίτη. Αν ο διορισμός Γουόρς καθυστερούσε, ο Πάουελ θα έπρεπε να παραμείνει στο τιμόνι της Fed πέραν της λήξης της θητείας του, που ολοκληρώνεται τον επόμενο μήνα, ενδεχόμενο που είχε προκαλέσει έντονη δυσφορία στον Λευκό Οίκο.
