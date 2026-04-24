Χρηματιστήριο Αθηνών: «Μάζεψε» την αρχική πτώση αλλά έκλεισε στο κόκκινο – Εβδομαδιαίες απώλειες 3,8%
Περιορίστηκαν δραστικά οι πιέσεις στη ΔΕΗ, από το -9% στο -2,8%, με τζίρο άνω των 90 εκατ. ευρώ - Στο +5% η Bally's Intralot, ισχυρή άνοδος και για Cenergy, CrediaBank, ΑΔΜΗΕ - Η προσοχή στρέφεται στον «χρησμό» της S&P για την ελληνική οικονομία
Σε πτωτικό έδαφος ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο παρόλο που κατέβασαν ταχύτητα σε σύγκριση με την έναρξη των συναλλαγών. Όλα τα «φώτα» έπεσαν στη ΔΕΗ λόγω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των 4 δισ. ευρώ. Αναδείχθηκαν, επίσης, αρκετοί πρωταγωνιστές που έπαιξαν σημαντικό ρόλο ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα στο ταμπλό.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (24/4), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 14,66 μονάδες ή -0,66% και έκλεισε στις 2.220,02 μονάδες. Σε περίπου 30 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.210,94 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.241,20 μονάδες. Με απώλειες -3,86% ολοκληρώθηκε η εβδομάδα. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι τα κέρδη εντός του Απριλίου ανέρχονται σε +7,5%, ενώ το ΧΑ «τρέχει» με ρυθμό +4,68% φέτος.
Πτώση άνω του -2% σημείωσε η ΔΕΗ, η οποία κατάφερε να διαχειριστεί τις αρχικές πιέσεις, κλείνοντας πάνω από τα 18 ευρώ, με τις συναλλαγές στη μετοχή να ξεπερνούν τα 90 εκατ. ευρώ. Νωρίτερα κατέγραφε «βουτιά» -9% και έφτασε κάτω από τα 17 ευρώ στα χαμηλά ημέρας. Σχεδόν -8% διολίσθησε η Autohellas, με την αποκοπή του μερίσματος καθαρού ποσού 0,8075 ανά μετοχή να λειτουργεί ως «βαρίδι» για τη μετοχή. Από την άλλη πλευρά, ράλι +5% έκανε η Bally’s Intralot, ενώ ακολούθησαν με κέρδη άνω του +2% η Cenergy, η CrediaBank και ο ΑΔΜΗΕ. Η προσοχή στρέφεται πλέον στην αποψινή ετυμηγορία της S&P Global Ratings για το ελληνικό αξιόχρεο.
Οι αγορές δεν βρίσκουν βηματισμόΣε «τεντωμένο σχοινί» συνεχίζουν να κινούνται συνολικά οι αγορές, καθώς το διπλωματικό αδιέξοδο στην Ουάσιγκτον και το ενεργειακό ράλι συνθέτουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ αβεβαιότητας. Παρά τη θετική είδηση για την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, μια εξέλιξη που προσφέρει σημαντικά ερείσματα και αποτρέπει μια γενικευμένη ανάφλεξη, τα χρηματιστήρια αδυνατούν να βρουν σταθερό βηματισμό. Η αιτία εντοπίζεται στη συνεχιζόμενη ασάφεια γύρω από τις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, οι οποίες δεν εκπέμπουν κανένα σήμα αισιοδοξίας μέχρι στιγμής.
Οι τεχνολογικές μετοχές φαίνεται να προβάλλουν τις ισχυρότερες αντιστάσεις, ωστόσο η κυρίαρχη τάση παραμένει η αποστροφή προς το ρίσκο (risk-off), καθώς καμία πλευρά δεν φαίνεται διατεθειμένη να υποχωρήσει από το διπλωματικό αδιέξοδο. Η πραγματική «πληγή» για την παγκόσμια οικονομία αυτή τη στιγμή είναι η αγορά ενέργειας. Το πετρέλαιο τύπου Brent οδεύει προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από την έναρξη των εχθροπραξιών, παραμένοντας σταθερά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων, με τις τιμές να αγγίζουν τα $105 ανά βαρέλι.
Η ετυμηγορία της S&P, η ΑΜΚ της ΔΕΗ και τα μερίσματαΟ αμερικανικός οίκος S&P Global Ratings έχει προγραμματίσει να δημοσιεύσει σήμερα την αξιολόγησή του για την Ελλάδα, χωρίς να αναμένεται μεταβολή (BBB με σταθερές προοπτικές). Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Eurobank Equities, θα δοθεί έμφαση στα σχόλια σχετικά με τον οικονομικό αντίκτυπο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και τα πρόσφατα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης. Η αξιολόγηση αυτή αποτελεί την πρώτη που ενσωματώνει τόσο το μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό σκηνικό όσο και τη δημοσιονομική υπεραπόδοση της Ελλάδας για το 2025, ενώ η Fitch πρόκειται να ακολουθήσει στις 8 Μαΐου, ολοκληρώνοντας τον πρώτο κύκλο των φετινών αξιολογήσεων.
Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκε η ΔΕΗ λόγω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ευρώ που δρομολογεί μέσω δημόσιας προσφοράς, με στόχο τη χρηματοδότηση του νέου «Στρατηγικού Σχεδίου 2030» του ομίλου συνολικού ύψους 24 δισ. ευρώ. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι η CVC Capital Partners θα συμμετέχει στην ΑΜΚ με έως 1,2 δισ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί πως η διοίκηση της ΔΕΗ στοχεύει σε EBITDA περίπου 4,6 δισ. ευρώ έως το 2030 (από 2 δισ. ευρώ το 2025), διπλασιασμό των καθαρών κερδών έως το 2028 και υπερτριπλασιασμό τους έως το 2030 (1,5 δισ. ευρώ το 2030 από 0,45 δισ. ευρώ το 2025). Το μέρισμα ανά μετοχή εκτιμάται ότι φθάνει τα 1,4 ευρώ έως το 2030 από 0,4 ευρώ το 2024. Το «πράσινο φως» στην ΑΜΚ αναμένεται να δοθεί στην έκτακτη γενική συνέλευση που συγκάλεσε το ΔΣ της εισηγμένης για τις 14 Μαΐου, με την έναρξη και την τιμολόγηση να αναμένονται στα τέλη Μαΐου.
Μέρισμα «έκοψε» σήμερα η Autohellas, η οποία διαπραγματευόταν χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο ποσό των 0,85 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό €0,8075 ανά μετοχή), με τη μερισματική απόδοση να διαμορφώνεται σε περίπου 7%. Η ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος χρήσης 2025 στους δικαιούχους θα είναι η 30ή Απριλίου. Το συνολικό ποσό της διανομής υπολογίζεται σε 40,8 εκατ. ευρώ.
Όσον αφορά την Allwyn, υπενθυμίζεται ότι η περίοδος επιλογής για την επανεπένδυση του μερίσματος διαρκεί έως τις 27 Απριλίου. Η σημερινή ημέρα ήταν η τελευταία σχετικά με τον καθορισμό της τιμής αναφοράς για τη διανομή μετοχών αντί μετρητών (scrip dividend), η οποία βασίζεται στη μέση σταθμισμένη τιμή (VWAP) της περιόδου 20-24 Απριλίου. Η εκκαθάριση -καταβολή μετρητών και εισαγωγή των νέων μετοχών- έχει προγραμματιστεί για τις 4 Μαΐου.
Σχετικά με τον ΔΑΑ (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών), η περίοδος επιλογής για την επανεπένδυση του μερίσματος ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει έως τις 7 Μαΐου. Κάθε δικαιούχος μέτοχος μπορεί να επανεπενδύσει, συνολικά ή εν μέρει, έως και 0,323 ευρώ μικτά (0,307 ευρώ καθαρά) ανά μετοχή σε νέες μετοχές, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 0,322 ευρώ καθαρά ανά μετοχή θα καταβληθεί σε μετρητά.
Μεικτές τάσεις στη Wall Street – Καλύτερη η εικόνα στις ευρωαγορέςΜεικτά πρόσημα καταγράφουν σήμερα οι βασικοί δείκτες της Wall Street, μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν την εκεχειρία τους κατά τρεις εβδομάδες. Ο Dow Jones υποχωρεί κατά -0,3%, ενώ αντίθετα ο S&P 500 κερδίζει +0,2% και ο Nasdaq κινείται υψηλότερα κατά +0,8%. Η μετοχή της Intel σημειώνει «εκρηκτικό» άλμα άνω του +20%, καθώς η εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών ανακοίνωσε κέρδη α’ τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες και εξέδωσε αισιόδοξο guidance για το τρέχον τρίμηνο.
Πτωτικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν επιβαρύνει το επενδυτικό κλίμα. Ωστόσο, η εικόνα είναι καλύτερη σε σχέση με την έναρξη των συναλλαγών. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά -0,5%, με τους περισσότερους κλάδους να βρίσκονται σε αρνητικό έδαφος. Ο γερμανικός DAX κινείται πτωτικά κατά -0,1%, ο βρετανικός FTSE 100 κατά -0,4% και ο γαλλικός CAC 40 κατά -0,7%. Στην περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX 35 χάνει -0,9% και ο ιταλικός FTSE MIB -0,6%.
