Θεοδωρικάκος: Τομέας αιχμής της ελληνογαλλικής συνεργασίας η πυρηνική τεχνολογία
Υπεγράφη δήλωση προθέσεων για την ενίσχυση της ελληνογαλλικής συνεργασίας με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία, την πυρηνική ασφάλεια και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας
Δήλωση προθέσεων στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας υπέγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με τον Γάλλο υπουργό Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανικής, Ενεργειακής και Ψηφιακής Κυριαρχίας Roland Lescure, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα και των διμερών συμφωνιών που υπεγράφησαν μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας.
Η δήλωση προθέσεων φορά την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία, την πυρηνική ασφάλεια και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.
Μετά την υπογραφή της, ο κ. Θεοδωρικάκος προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Η υπογραφή της σημερινής δήλωσης προθέσεων στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας με τον Υπουργό Βιομηχανίας της Γαλλίας, Roland Lescure, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνογαλλικών σχέσεων σε έναν τομέα υψηλής στρατηγικής σημασίας.
Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στον ευρωπαϊκό διάλογο για την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας, με όρους που υπηρετούν την ασφάλεια, την καινοτομία και το δημόσιο συμφέρον.
Η συνεργασία μας με τη Γαλλία επικεντρώνεται στις ειρηνικές χρήσεις της πυρηνικής τεχνολογίας και δίνει έμφαση στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία. Περιλαμβάνει, επίσης, την ανταλλαγή εμπειρίας για τη διαμόρφωση νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη σχετικών προγραμμάτων.
Ενισχύουμε την έρευνα και την τεχνολογική συνεργασία, επενδύοντας ταυτόχρονα στο ανθρώπινο δυναμικό και την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων μέσα από συνέργειες μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών φορέων και κέντρων κατάρτισης των δύο χωρών.
Με τον Γάλλο ομόλογό μου και τη φίλη και σύμμαχο Γαλλία έχουμε κοινή αντίληψη για τη διαμόρφωση ενός σταθερού, ευνοϊκού ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου για την υλοποίηση έργων στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής κυριαρχίας της Ευρώπης.
Με σχέδιο και υπευθυνότητα επενδύουμε στην καινοτομία και στις στρατηγικές συνεργασίες που ενισχύουν την ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας μας».
