Οικογένεια Εμφιετζόγλου: Διπλό σφυροκόπημα το Νοέμβριο για τα Ανάβρυτα

Για τις 20 και 26 Νοεμβρίου έχουν προγραμματιστεί δύο πλειστηριασμοί για το 50% της κυριότητας του μοναδικού ακινήτου - Οι τιμές πρώτης προσφοράς και η περιγραφή

Δύο πλειστηριασμοί με το ίδιο αντικείμενο και… διαφορά 900.000 ευρώ έχουν προγραμματιστεί για τον επόμενο μήνα, γύρω από το μοναδικό ακίνητο της οικογένειας Εμφιετζόγλου στα Ανάβρυτα.

Αυτό προκύπτει ως εξέλιξη αφενός λόγω της ανακοπής του Πρ. Εμφιετζόγλου που έγινε δεκτή από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, τριπλασιάζοντας σχεδόν την τιμή πρώτης προσφοράς για το 50% εξ αδιαιρέτου που ανήκει στον ίδιο, από τα 4.815.000 ευρώ στα 12.500.000 ευρώ, αφετέρου λόγω του άγονου πλειστηριασμού που έγινε με αυτή την τιμή και με επισπεύδουσα την Cepal, στις 15 Οκτωβρίου.

