Νέα εποχή για την OpenAI: Ολοκληρώνει την αναδιάρθρωση και δίνει στη Microsoft το 27%

Η Microsoft μπορεί πλέον να αναπτύσσει AGI αυτόνομα ή σε συνεργασία με τρίτους, ενώ η OpenAI μπορεί να αναπτύσσει από κοινού προϊόντα με άλλες εταιρείες.Επίσης, η OpenAI παραμένει ο βασικός συνεργάτης της Microsoft για τα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Η Microsoft δήλωσε ότι τα δικαιώματά της στην πνευματική ιδιοκτησία για μοντέλα και προϊόντα επεκτείνονται έως το 2032, περιλαμβάνοντας και τα μοντέλα μετά την επίτευξη AGI. Το καταναλωτικό hardware της OpenAI εξαιρείται από τα δικαιώματα IP της Microsoft.