Νέα εποχή για την OpenAI: Ολοκληρώνει την αναδιάρθρωση και δίνει στη Microsoft το 27%
Η εταιρεία του ChatGPT αλλάζει σελίδα και μετατρέπεται σε κερδοσκοπική εταιρεία δημόσιου οφέλους – Ο έλεγχος παραμένει στα χέρια του μη κερδοσκοπικού ιδρύματος OpenAI Foundation – Η εμπλοκή της Microsoft που γίνεται στρατηγικός εταίρος και βασικός μέτοχος
Αλλαγή σελίδας σηματοδοτεί για την OpenAI η ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσής της. Η εταιρεία πίσω από το ChatGPT μετατρέπεται σε κερδοσκοπική εταιρεία δημόσιου οφέλους, με τον έλεγχο ωστόσο να παραμένει στα χέρια του μη κερδοσκοπικού ιδρύματος OpenAI Foundation. Την ίδια στιγμή, η Microsoft ενισχύει τη θέση της ως στρατηγικός εταίρος και βασικός μέτοχος, αποκτώντας ποσοστό 27%, αξίας 135 δισ. Δολαρίων της OpenAI Group PBC.
Η OpenAI ανακοίνωσε την ανακεφαλαιοποίησή της, παγιώνοντας τη νέα της δομή ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έλεγχο στο κερδοσκοπικό της τμήμα.
Ο μη κερδοσκοπικός φορέας ονομάζεται πλέον OpenAI Foundation, και κατέχει μετοχικό πακέτο αξίας περίπου 130 δισ. δολαρίων στο κερδοσκοπικό σκέλος, το οποίο μετονομάζεται σε OpenAI Group PBC (Public Benefit Corporation). Με βάση τη νέα δομή, το Ίδρυμα OpenAI θα κατέχει 26% της κερδοσκοπικής εταιρείας, ενώ 47% θα ανήκει σε τρέχοντες και πρώην εργαζομένους και επενδυτές.
Παράλληλα, η Microsoft που έχει επενδύσει πάνω από 13 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI από το 2019, δήλωσε ότι στηρίζει την ανακεφαλαιοποίηση και πλέον κατέχει επένδυση αξίας 135 δισ. δολαρίων στο νέο εταιρικό σχήμα, που αντιστοιχεί περίπου στο 27% της εταιρείας. Πριν την αναδιάρθρωση, η Microsoft κατείχε 32,5% στο κερδοσκοπικό σκέλος, εξαιρουμένων των πιο πρόσφατων γύρων χρηματοδότησης της OpenAI.
Μετά την ανακοίνωση, οι μετοχές της Microsoft ενισχύθηκαν κατά 3%.
«Όσο περισσότερο επιτυγχάνει η OpenAI ως εταιρεία, τόσο αυξάνεται και η αξία του μεριδίου του μη κερδοσκοπικού οργανισμού, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση φιλανθρωπικών έργων», ανέφερε η OpenAI σε ανάρτηση στο blog της.
Η OpenAI ιδρύθηκε το 2015 ως μη κερδοσκοπικό ερευνητικό εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά τα τελευταία χρόνια εξελίχθηκε σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους εμπορικούς οργανισμούς παγκοσμίως. Η εταιρεία αποτιμάται σήμερα στα 500 δισεκατομμύρια δολάρια.
Το 2024, η OpenAI είχε ανακοινώσει σχέδια να μετατραπεί πλήρως σε κερδοσκοπική επιχείρηση, κάτι που θα αφαιρούσε τον έλεγχο από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Ωστόσο, ύστερα από πιέσεις πολιτικών παραγόντων και πρώην εργαζομένων, η OpenAI ανακοίνωσε τον Μάιο ότι ο μη κερδοσκοπικός φορέας θα διατηρήσει τον έλεγχο.
Η OpenAI Foundation θα επενδύσει αρχικά 25 δισ. δολάρια σε έργα που στοχεύουν στην επιτάχυνση ιατρικών ανακαλύψεων και στην ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων για τη σταθερότητα και ανθεκτικότητα της τεχνητής νοημοσύνης, ανέφερε η εταιρεία.
Από την πλευρά της η Microsoft αποκάλυψε ότι η OpenAI έχει συμφωνήσει να αγοράσει επιπλέον 250 δισ. δολάρια σε υπηρεσίες Azure, ενώ η Microsoft παραιτείται του δικαιώματος πρώτης προτίμησης ως πάροχος υπολογιστικής ισχύος της OpenAI.
Οι δύο εταιρείες παρουσίασαν επίσης μια σειρά πρόσθετων αλλαγών στη συνεργασία τους:
Όταν η OpenAI δηλώσει ότι έχει επιτύχει Γενική Τεχνητή Νοημοσύνη (AGI), δηλαδή ένα σύστημα AI που ισοδυναμεί ή υπερβαίνει την ανθρώπινη νοημοσύνη, η δήλωσή της θα πρέπει να επαληφθεί από ανεξάρτητη επιτροπή ειδικών. Η συμφωνία διαμοιρασμού εσόδων των δύο εταιρειών θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι η επιτροπή επιβεβαιώσει την επίτευξη AGI.
Αποτίμηση στα 500 δισ. δολάρια
Η συμφωνία συνεργασίας με την Microsoft
Από την πλευρά της η Microsoft αποκάλυψε ότι η OpenAI έχει συμφωνήσει να αγοράσει επιπλέον 250 δισ. δολάρια σε υπηρεσίες Azure, ενώ η Microsoft παραιτείται του δικαιώματος πρώτης προτίμησης ως πάροχος υπολογιστικής ισχύος της OpenAI.
Η Microsoft μπορεί πλέον να αναπτύσσει AGI αυτόνομα ή σε συνεργασία με τρίτους, ενώ η OpenAI μπορεί να αναπτύσσει από κοινού προϊόντα με άλλες εταιρείες.
Επίσης, η OpenAI παραμένει ο βασικός συνεργάτης της Microsoft για τα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Η Microsoft δήλωσε ότι τα δικαιώματά της στην πνευματική ιδιοκτησία για μοντέλα και προϊόντα επεκτείνονται έως το 2032, περιλαμβάνοντας και τα μοντέλα μετά την επίτευξη AGI. Το καταναλωτικό hardware της OpenAI εξαιρείται από τα δικαιώματα IP της Microsoft.
