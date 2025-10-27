Δεύτερη σερί πτώση στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Εύθραυστες οι 2.000 μονάδες

Υποαποδίδει το ΧΑ σε σχέση με τις άλλες αγορές - Ισχυρές απώλειες για Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Metlen - Ρεκόρ 16ετίας για τη ΔΕΗ - Σε ιστορικό υψηλό η Cenergy - Νέο ράλι για την Intralot