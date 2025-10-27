Δεύτερη σερί πτώση στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Εύθραυστες οι 2.000 μονάδες
Υποαποδίδει το ΧΑ σε σχέση με τις άλλες αγορές - Ισχυρές απώλειες για Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Metlen - Ρεκόρ 16ετίας για τη ΔΕΗ - Σε ιστορικό υψηλό η Cenergy - Νέο ράλι για την Intralot
Στο «κόκκινο» έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο για δεύτερη διαδοχική μέρα, θέτοντας εκ νέου υπό αμφισβήτηση το κρίσιμο όριο των 2.000 μονάδων. Η Αθήνα δεν κατάφερε να ακολουθήσει τη θετική τάση των διεθνών αγορών, η οποία οφείλεται στην αισιοδοξία για το εμπορικό deal ΗΠΑ-Κίνας και την επερχόμενη μείωση των επιτοκίων από τη Federal Reserve. Σταδιακά το ενδιαφέρον σε εγχώρια βάση θα στραφεί στις ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων των εισηγμένων, με τις τράπεζες να βρίσκονται στο επίκεντρο.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (27/10), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 8,5 μονάδες ή -0,42% και έκλεισε στις 2.002,91 μονάδες. Σε περίπου 26 μονάδες καθορίστηκε το εύρος του ΓΔ, με χαμηλό ημέρας τις 1.999,71 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.025,28 μονάδες. Τον Οκτώβριο το ΧΑ σημειώνει πτώση -1,54%, με άλλες τρεις συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας, ενώ προέρχεται από 11 συνεχόμενες μηνιαίες ανόδους. Η φετινή απόδοση αγγίζει το +36,28%. Σημειώνεται ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών θα παραμείνει κλειστό την Τρίτη, λόγω της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου.
Οι τράπεζες, αν και αρχικά λειτουργούσαν ως «μοχλός» ανόδου, τελικά άσκησαν τις ισχυρότερες πιέσεις στο ταμπλό, με την Alpha Bank και την Πειραιώς να αποτελούν αρνητικές πρωταγωνίστριες. Στα blue chips, μεγάλη πτώση σημείωσε η Metlen. Διαφοροποιήθηκε η ΔΕΗ, η οποία βρέθηκε σε επίπεδα άνω των 14,8 ευρώ, φτάνοντας σε κορυφές που είχε να δει εδώ και 16 χρόνια (Νοέμβριος 2009). Νέο ιστορικό ρεκόρ σημείωσε η Cenergy Holdings, πιάνοντας για πρώτη φορά τα 14 ευρώ. Ράλι έκανε η Intralot για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, ξεπερνώντας μάλιστα το 1,1 ευρώ, δηλαδή την τιμή διάθεσης των μετοχών που προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ.
Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα
Στο πεδίο των εταιρικών αποτελεσμάτων, τις επιδόσεις γ’ τριμήνου και 9μήνου ανακοινώνουν την ερχόμενη Πέμπτη (30/10) η Eurobank, η Coca-Cola HBC και ο ΟΛΠ και ακολουθεί την Παρασκευή (31/10) η Τράπεζα Πειραιώς. Τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου σειρά έχει ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ), την Τρίτη 4 Νοεμβρίου η ΔΕΗ, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου η Εθνική Τράπεζα, η Metlen και η Titan και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου η Alpha Bank.
Στις 5 Νοεμβρίου θα λάβει χώρα η εξαμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών του MSCI. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα στον MSCI Greece Standard Index περιλαμβάνονται οι εξής 9 μετοχές: Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Metlen, ΔΕΗ και Jumbo. Για τις 7 Νοεμβρίου είναι προγραμματισμένη η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την Scope («BBB» με σταθερό outlook), ενώ στις 14 Νοεμβρίου η Fitch («BBB-» με θετικό outlook) κλείνει τον φετινό κύκλο των αξιολογήσεων.
Νέα ιστορικά ρεκόρ στις διεθνείς αγορές
Σε αχαρτογράφητα νερά «πλέει» η Wall Street, με τους βασικούς δείκτες να κατακτούν νέες κορυφές. Ο Dow Jones έριξε για πρώτη φορά στα χρονικά το «οχυρό» των 47.000 μονάδων. Ο S&P 500 ξεπέρασε ενδοσυνεδριακά τις 6.800 μονάδες και ο Nasdaq επέστρεψε πάνω από τις 23.000 μονάδες. Ανοδικά κινούνται και σήμερα οι τρεις δείκτες, με τα νέα ιστορικά υψηλά να είναι προ των πυλών μετά την καταρχήν εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας. Συνεδριάζει επίσης η Fed μέσα στην εβδομάδα, με τη μείωση των επιτοκίων να αποτελεί το βασικό σενάριο. Ο Dow Jones ενισχύεται κατά +0,4%, ο S&P 500 κερδίζει +0,9% και ο Nasdaq κινείται υψηλότερα κατά +1,5%.
Ήπια άνοδο σημειώνουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τη μεγάλη εικόνα να είναι θετική λόγω της βελτίωσης του επενδυτικού κλίματος εν όψει του πολυαναμενόμενου σινοαμερικανικού deal. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,14% στις 576,54 μονάδες και οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου κινούνται πέριξ του +0,05% και +0,15%. Ο ισπανικός IBEX 35 κινείται υψηλότερα κατά +0,9% και οδεύει ολοταχώς για το ρεκόρ των 16.000 μονάδων. Στις ασιατικές αγορές, ράλι +2,5% έκανε ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei, ο οποίος έριξε για πρώτη φορά το «φράγμα» των 50.000 μονάδων, που αποτελούν ρεκόρ όλων των εποχών. «Άλμα» άνω του +2% κατέγραψε και ο Kospi στη Νότια Κορέα και βρέθηκε πάνω από τις 4.000 μονάδες, σε νέο ιστορικό υψηλό.
