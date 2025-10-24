Το Χρηματιστήριο Αθηνών διόρθωσε απότομα μετά το 4ήμερο ράλι, αλλά επέστρεψε στα εβδομαδιαία κέρδη

Η σημερινή πτώση δεν στάθηκε εμπόδιο ώστε να αποτρέψει την επιστροφή του Χρηματιστηρίου στα εβδομαδιαία κέρδη μετά τη «βουτιά» κατά -5,8% που έκανε το προηγούμενο πενθήμερο