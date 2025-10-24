Το Χρηματιστήριο Αθηνών διόρθωσε απότομα μετά το 4ήμερο ράλι, αλλά επέστρεψε στα εβδομαδιαία κέρδη
Απότομο «φρένο» πάτησαν οι αγοραστές στο ελληνικό χρηματιστήριο, αφομοιώνοντας ένα μεγάλο μέρος των κερδών από το τετραήμερο σερί που προηγήθηκε. Παρά την ανοδική εκκίνηση, οι πωλήσεις σταδιακά αυξάνονταν και κορυφώθηκαν στις δημοπρασίες, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στο χαμηλό ημέρας, λίγο πάνω από τις 2.010 μονάδες.
Ωστόσο, η σημερινή πτώση δεν στάθηκε εμπόδιο ώστε να αποτρέψει την επιστροφή του ΧΑ στα εβδομαδιαία κέρδη (+1,2%) μετά τη «βουτιά» κατά -5,8% που έκανε το προηγούμενο πενθήμερο.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (24/10), ο Γενικός Δείκτης διολίσθησε κατά 26,97 μονάδες ή -1,32% και έκλεισε στις 2.011,41 μονάδες, που ήταν και το χαμηλό ημέρας. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.045,18 μονάδες. Εντός του Οκτωβρίου ο ΓΔ υποχωρεί κατά -1,12%, με άλλες τέσσερις συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Σημειώνεται ότι η Αθήνα προέρχεται από 11 συνεχόμενες μηνιαίες ανόδους. Η φετινή απόδοση διαμορφώνεται σε +36,86%.
Οι τράπεζες ηγήθηκαν των σημερινών απωλειών, με την Eurobank και την Εθνική να δέχονται τις ισχυρότερες πιέσεις. Στα blue chips, έντονες πιέσεις δέχθηκαν η Metlen και η Σαράντης. Από την άλλη πλευρά, στη μεσαία κεφαλαιοποίηση η Intralot έβγαλε αντίδραση και έκλεισε με κέρδη σχεδόν +2% μετά το 6ήμερο πτωτικό σερί. Άξια αναφοράς αποτελεί η διακίνηση -στις δημοπρασίες- ενός mega πακέτου που αφορούσε την Alpha Bank. Πιο συγκεκριμένα, άλλαξαν χέρια 13,7 εκατ. τεμάχια έναντι 3,541 ευρώ ανά μετοχή, με τη συνολική αξία του πακέτου να αγγίζει τα 48,51 εκατ. ευρώ.
«Βουτιά» -2,39% κατέγραψε σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος έκλεισε στις 2.291,91 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά -1,45% στις 5.078,94 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κέρδισε +0,66% στις 2.794,05 μονάδες.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 230,19 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 61,35 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Μεικτό τζίρο 83,15 εκατ. ευρώ έκανε η Alpha Bank. Στα 137,57 δισ. ευρώ διαμορφώνεται η κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Θετικό ήταν το πρόσημο για 50 μετοχές, αρνητικό για 51, ενώ 23 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.
Στις συστημικές τράπεζες, η Εθνική οπισθοχώρησε κατά -4% στα 12,725 ευρώ και ακολούθησαν η Eurobank (-3,57% στα 3,375 ευρώ), η Πειραιώς (-0,92% στα 7,08 ευρώ) και η Alpha Bank (-0,28% στα 3,59 ευρώ). Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν και οι υπόλοιπες τραπεζικές μετοχές (CrediaBank -2,85% στο 1,502 ευρώ, Optima bank -2,22% στα 7,93 ευρώ, Τράπεζα Κύπρου -2,01% στα 7,8 ευρώ).
Στο πεδίο των εταιρικών αποτελεσμάτων, την επόμενη εβδομάδα ανακοινώνουν τις επιδόσεις γ’ τριμήνου και 9μήνου η Eurobank (30/10) και η Πειραιώς (31/10). Ακολουθούν την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου ο ΔΑΑ (3/11), η Metlen, η Εθνική, η Titan (και οι τρεις στις 6/11) και η Alpha Bank (7/11). Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου είναι επίσης προγραμματισμένη η αναδιάρθρωση των δεικτών του MSCI. Υπενθυμίζεται ότι στον δείκτη MSCI Standard Greece περιλαμβάνονται οι εξής 9 μετοχές: Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, OTE, Metlen, ΟΠΑΠ, Jumbo και ΔΕΗ.
Ρεκόρ ζήτησης κατέγραψε το «πράσινο» ομόλογο της Alpha Bank, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας έξι φορές το ζητούμενο ποσό (500 εκατ. ευρώ), με επιτόκιο 3,125%. Πρόκειται επίσης για την πρώτη έκδοση της τράπεζας μετά την επιστροφή της στην επενδυτική βαθμίδα. Συμμετείχαν πάνω από 140 επενδυτές, μεταξύ των οποίων κορυφαίοι διαχειριστές κεφαλαίων (74 % των εντολών) και διεθνείς τραπεζικοί οργανισμοί (23% των εντολών), ενώ το 84% της έκδοσης κατανεμήθηκε σε ξένους επενδυτές.
Εξελίξεις υπάρχουν και στη Eurobank, καθώς ολοκληρώθηκε στις 21 Οκτωβρίου το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών, πριν από τη συγχώνευση της Eurobank Holdings με την τράπεζα, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα μέσα Δεκεμβρίου. Σε αυτό το πλαίσιο, στις 3 Δεκεμβρίου θα λάβει χώρα έκτακτη γενική συνέλευση για αντιστροφή του hive-down. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί υπό την Eurobank SA, με υπόλοιπο προϋπολογισμό 122,9 εκατ. ευρώ και ημερομηνία λήξης την 29η Απριλίου 2026, υπό την αίρεση της έγκρισης από την ΕΚΤ. Η τράπεζα κατέχει προς το παρόν 54,2 εκατ. ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 1,47% του μετοχικού της κεφαλαίου. Όλες οι ίδιες μετοχές που κατέχει η Eurobank Holdings θα ακυρωθούν μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.
Ανέκαμψε η Wall Street στη συνεδρίαση της Πέμπτης, καθώς επικρατεί αισιοδοξία για την προοπτική αποκλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων ΗΠΑ-Κίνας λόγω της επικείμενης συνάντησης Τραμπ-Σι, η οποία «κλείδωσε» για τις 31 Οκτωβρίου. Σε επίπεδα υπό των προβλέψεων διαμορφώθηκε ο αμερικανικός πληθωρισμός, ενώ παράλληλα οι επενδυτές ποντάρουν σε νέες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed. Η συγκεκριμένη εξέλιξη δίνει πρόσθετη ώθηση στη Wall Street, με τον Dow Jones και τον Nasdaq να κινούνται σε επίπεδα ρεκόρ, πάνω από τις 47.000 μονάδες και τις 23.000 μονάδες, αντίστοιχα.
Μεικτά πρόσημα καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, την ώρα που αμβλύνονται οι ανησυχίες για την εμπορική κόντρα μεταξύ της Ουάσιγκτον και του Πεκίνου. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,05% στις 574 μονάδες, ενώ προηγουμένως «φλέρταρε» με νέο ιστορικό ρεκόρ πάνω από τις 576 μονάδες. Οριακή άνοδο σημειώνει ο γερμανικός DAX, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται πτωτικά κατά -0,3%. Στις ασιατικές αγορές, «άλμα» +2,5% κατέγραψε ο Kospi στη Νότια Κορέα, έκλεισε σε νέο ιστορικό υψηλό και βλέπει πλέον με αξιώσεις τις 4.000 μονάδες.
Ανέκαμψε η Wall Street στη συνεδρίαση της Πέμπτης, καθώς επικρατεί αισιοδοξία για την προοπτική αποκλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων ΗΠΑ-Κίνας λόγω της επικείμενης συνάντησης Τραμπ-Σι, η οποία «κλείδωσε» για τις 31 Οκτωβρίου. Σε επίπεδα υπό των προβλέψεων διαμορφώθηκε ο αμερικανικός πληθωρισμός, ενώ παράλληλα οι επενδυτές ποντάρουν σε νέες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed. Η συγκεκριμένη εξέλιξη δίνει πρόσθετη ώθηση στη Wall Street, με τον Dow Jones και τον Nasdaq να κινούνται σε επίπεδα ρεκόρ, πάνω από τις 47.000 μονάδες και τις 23.000 μονάδες, αντίστοιχα.
Προς νέα υψηλά η Wall Street
Μεικτά πρόσημα καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, την ώρα που αμβλύνονται οι ανησυχίες για την εμπορική κόντρα μεταξύ της Ουάσιγκτον και του Πεκίνου. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,05% στις 574 μονάδες, ενώ προηγουμένως «φλέρταρε» με νέο ιστορικό ρεκόρ πάνω από τις 576 μονάδες. Οριακή άνοδο σημειώνει ο γερμανικός DAX, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται πτωτικά κατά -0,3%. Στις ασιατικές αγορές, «άλμα» +2,5% κατέγραψε ο Kospi στη Νότια Κορέα, έκλεισε σε νέο ιστορικό υψηλό και βλέπει πλέον με αξιώσεις τις 4.000 μονάδες.
