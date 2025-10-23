IRIS πληρωμές: Τι αλλάζει στις συναλλαγές μας από 1η Νοεμβρίου – Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων

•

Πηγή:

IRIS Person to Person (P2P): Συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών έως 500€/ημέρα – δωρεάν.IRIS Person to Business (P2B): Πληρωμές σε επαγγελματίες – με χαμηλό κόστος.IRIS Commerce: Πληρωμές σε ηλεκτρονικά καταστήματα – χωρίς κοινοποίηση τραπεζικών στοιχείων.Η διαδικασία είναι απλή:Επιλογή IRIS στο eShop ή στο φυσικό κατάστημαΣάρωση QR κωδικού ή επιλογή τράπεζαςΕπιβεβαίωση με PIN ή βιομετρικά στοιχείαΆμεση ολοκλήρωση και επιστροφή στην αρχική εφαρμογήΑσφάλεια και ταχύτηταΕλάχιστο κόστοςΑυτόματη καταγραφή στα λογιστικάΑπόλυτη διαφάνεια