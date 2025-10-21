Συγχωνεύσεις ρεκόρ 27 δισ. ευρώ στις τραπεζοασφάλειες - Τι αναφέρει έκθεση της Beta Securities
Συγχωνεύσεις ρεκόρ 27 δισ. ευρώ στις τραπεζοασφάλειες - Τι αναφέρει έκθεση της Beta Securities
750 εκατ. ευρώ όφελος για τις ελληνικές τράπεζες από τον Δανέζικο Συμβιβασμό
Ο Δανέζικος Συμβιβασμός είναι ο βασικός λόγος που ενίσχυσε την τάση εξαγορών ασφαλιστικών εταιριών και όχι μόνον από τις τράπεζες όπως αναφέρει ανάλυση της Beta Securities. Ο συγκεκριμένος θεσμός επιτρέπει μικρότερη απομείωση κεφαλαίων στις τράπεζες στοιχείο το οποίο αποτελεί σοβαρό κίνητρο για παρόμοιες κινήσεις.
Σε κάθε περίπτωση το θέμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ελληνικές τράπεζες που προχώρησαν σε απόκτηση παρόμοιων περιουσιακών στοιχείων.
Η Oliver Wyman επισημαίνει ότι οι ανακοινωθείσες συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών στον τραπεζικό τομέα έφτασαν στο ρεκόρ των 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τους πρώτους μήνες του 2025, σχεδόν διπλάσιες από τον όγκο της ίδιας περιόδου του 2024
Ο Δανέζικος Συμβιβασμός λειτουργεί ως «έκπτωση» κεφαλαίου που επιτρέπει στις τράπεζες να επεκταθούν στον τομέα των ασφαλειών (και της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων) χωρίς την βαριά ποινή CET1 που σχετίζεται με τέτοιες συναλλαγές.
