Ποια είναι η πλουσιότερη οικογένεια στον κόσμο

Με μια συλλογική καθαρή περιουσία που αγγίζει τα, η οικογένεια Γουόλτον – κληρονόμοι της κολοσσιαίας αυτοκρατορίας της Walmart – διατηρεί τον τίτλο, σύμφωνα με το Bloomberg. Το μέγεθος του πλούτου τους προκαλεί δέος, καθώς υπερβαίνει ακόμα και τοΗ ιστορία της οικογένειας ξεκινά από το, όταν το 1962 οι αδελφοίίδρυσαν το πρώτο κατάστημα Walmart. Με βασικό τους όραμα την παροχή, δημιούργησαν ένα επιχειρηματικό μοντέλο που έμελλε να επαναπροσδιορίσει το λιανικό εμπόριο παγκοσμίως.Σήμερα, η Walmart αριθμεί πάνω από, εκ των οποίων περισσότερα από, καθιστώντας τη μία από τιςΗ οικογένειαδιατηρεί, από τον αθλητισμό έως την ψυχαγωγία και τα ακίνητα. Το 2022, πραγματοποίησε μία από τις πιο ακριβές εξαγορές στην ιστορία του αθλητισμού, αποκτώντας την ομάδα τωνγια το ποσό των, με επικεφαλής τον, γαμπρό του Σαμκαι νυν πρόεδρο της Walmart.Η οικογένεια έχει επίσηςο οποίος είναι παντρεμένος με την, κόρη του. Οδιαχειρίζεται ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει την, τους, τουςκαι τους, δίνοντας στουςέμμεση συμμετοχή σε μεγάλα αθλητικά franchise παγκοσμίως. Παρά το γεγονός ότι διατηρούν, τα μέλη της οικογένειας διαθέτουν πολυτελή περιουσιακά στοιχεία. Ενδεικτικά, η Νείναι ιδιοκτήτρια του, ενός σούπερ γιοτ αξίας, που θεωρείται. Το σκάφος, που προηγουμένως ανήκε σε μέλη της βασιλικής οικογένειας του Κατάρ, έχει υποστεί ανακαινίσεις και αποτελεί σύμβολο της ασύλληπτης οικονομικής ισχύος της οικογένειας.