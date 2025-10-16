Χρηματιστήριο Αθηνών: Βουτιά κάτω από τις 2.000 μονάδες – Τέταρτη μέρα απωλειών
Παραβιάζονται κρίσιμα τεχνικά επίπεδα - Έντονες ρευστοποιήσεις στις τράπεζες - Νέες ισχυρές πιέσεις δέχεται ο ΟΠΑΠ
Στο «κόκκινο» διατηρείται για τέταρτη σερί μέρα το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο αδυνατεί να βγάλει αντίδραση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παραβιάζονται κρίσιμα τεχνικά επίπεδα, με τον Γενικό Δείκτη να κινείται πλέον σε πτωτικό έδαφος εντός του Οκτωβρίου, έπειτα από 11 συναπτούς μήνες ανόδου.
Οι πωλητές ανεβάζουν ταχύτητα όσο περνά η ώρα, με τον ΓΔ να φτάνει κάτω από τις 2.000 μονάδες. Το συγκεκριμένο ορόσημο έχει να παραβιαστεί ενδοσυνεδριακά από τις αρχές Σεπτεμβρίου και σε επίπεδο κλεισίματος από την 1η Αυγούστου. Παράλληλα, η αναζωπύρωση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά τις διεθνείς αγορές.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (16/10), λίγο μετά τις 13:00, ο Γενικός Δείκτης διολισθαίνει κατά -2,07% και διαπραγματεύεται στις 2.003,51 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 1.995,41 μονάδων. Υψηλό ημέρας αποτελούν οι 2.049,08 μονάδες. Όπως επισημαίνει η Κύκλος Χρηματιστηριακή, το γεγονός ότι ο ΓΔ παραβίασε τη «ζώνη» των 2.055-2.058 μονάδων αποτελεί σοβαρό πλήγμα στη βραχυπρόθεσμη τάση, με τα παραπάνω επίπεδα να μετατρέπονται πλέον στην πλησιέστερη αντίσταση. Στήριξη παρέχει ο κινητός μέσος όρος (ΚΜΟ) 60 ημερών, που εντοπίζεται στις 2.026 μονάδες.
Νέα «βουτιά» καταγράφει ο ΟΠΑΠ, μετά το προχθεσινό -7% και την χθεσινή ήπια πτώση. Σήμερα υποχωρεί κατά -4,5%, με τα 18 ευρώ να απειλούνται για πρώτη φορά από τον περασμένο Απρίλιο. Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τράπεζες, με την Εθνική και τη Eurobank να βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων.
Τριήμερο πτωτικό σερί έχει σημειώσει η Λεωφόρος Αθηνών, που της έχει κοστίσει σχεδόν 65 μονάδες ήτοι πάνω από -3%. Ο Γενικός Δείκτης οπισθοχώρησε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.050 μονάδων και «ψαλίδισε» τα κέρδη του σε περίπου +0,6% εντός του Οκτωβρίου, με βάση τα χθεσινά δεδομένα. Η φετινή απόδοση ξεπερνά το +39%.
Αύριο Παρασκευή 17 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένη η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την Standard and Poor’s. Ο αμερικανικός οίκος βαθμολογεί τη χώρα με «BBB» και σταθερό outlook (προοπτικές). Ακολουθούν η Scope Ratings («BBB» με σταθερό outlook) στις 7 Νοεμβρίου και η Fitch («BBB-» με θετικό outlook) στις 14 Νοεμβρίου, οι οποίες κλείνουν τον κύκλο των φετινών αξιολογήσεων.
