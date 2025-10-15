Aλλάζει χέρια το ακριβότερο ακίνητο της Αθήνας – Ένα στολίδι κάτω από την Ακρόπολη
Στο ακίνητο είχε αναρτηθεί πωλητήριο 48 εκατ. ευρώ
Μετά από μία μακρά περίοδο επαφών και διαπραγματεύσεων φαίνεται ότι ήρθε η ώρα τώρα να αλλάξει τώρα χέρια ένα από τα μεγάλα τοπόσημα και το ακριβότερο ακίνητο της Αθήνας κάτω από την Ακρόπολη, στο οποίο είχε αναρτηθεί πωλητήριο ύψους 48 εκατ. ευρώ.
Ο λόγος για το γνωστό κτίριο που κατά πολλούς αποτελεί και ακίνητο -τρόπαιο στη γωνία της Διονυσίου Αρεοπαγίτου με τη Μακρυγιάννη που είχε αποκτηθεί από εταιρεία συμφερόντων του Αραβα δισεκατομμυριούχου Ταχνούν μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναϊάν. Το μοναδικό ακίνητο, το οποίο προωθούσαν στην αγορά δύο μεγάλα ονόματα στο χώρο της παροχής κτηματομεσιτικών υπηρεσιών οι Engel & Völkers Eλλάδος και Greece Sotheby’s International Realty, έχοντας μάλιστα πραγματοποιήσει ουκ ολίγες παρουσιάσεις εντός αλλά και εκτός Ελλάδος σε υποψήφιους αγοραστές και μεγάλα εγχώρια αλλά και ξένα ονόματα, φαίνεται, κατά τις πληροφορίες, ότι έχει βρει αγοραστή. Του λόγου το αληθές επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι οι αναρτήσεις των σχετικών αγγελιών έχουν πλέον αποσυρθεί.
