Κάρελ Κόμαρεκ για τη συμφωνία Allwyn και ΟΠΑΠ: «Γινόμαστε παγκόσμιοι»
Πως σχολιάζει ο επικεφαλής της Allwyn και ιδρυτής του KKCG τη συμφωνία με ανάρτησή του στο LinkedIn
Την πεποίθηση ότι η συμφωνία για την συνένωση των Allwyn και ΟΠΑΠ «είναι μόνο η αρχή του παγκόσμιου ταξιδιού μας» εξέφρασε μέσω ανάρτησής του στο LinkedIn ο επικεφαλής της Allwyn και ιδρυτής του KKCG, Κάρελ Κόμαρεκ. Μεταξύ άλλων αναφέρεται στα σχέδια που θα κάνουν την Allwyn τη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία λοταριών στον κόσμο και τη δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία ψυχαγωγίας με ηγετικό ρόλο στα λοταρία, μέσω της συγχώνευσης με τον ΟΠΑΠ και με πλάνο να ακολουθήσει και δεύτερη διεθνή εισαγωγή σε αγορές όπως το Λονδίνο ή η Νέα Υόρκη.
Στην ανάρτησή του αναφέρει:
«Είμαι ενθουσιασμένος μοιραζόμενος μαζί σας μια μεγάλη είδηση: γινόμαστε παγκόσμιοι!
Σήμερα ανακοινώσαμε σχέδια που θα κάνουν την Allwyn τη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία λοταριών στον κόσμο και τη δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία ψυχαγωγίας με ηγετικό ρόλο στα λοταρία, μέσω της συγχώνευσης με τον ΟΠΑΠ.
Έχει περάσει πολύς καιρός από την εποχή που αναλάβαμε την Sazka πριν από 14 χρόνια – μια χρεοκοπημένη, μικρή τσέχικη εταιρεία, που δεν είχε καν ιστοσελίδα! Μεταμορφώσαμε την επιχείρηση: θέσαμε τους παίκτες στο επίκεντρο και αξιοποιήσαμε πλήρως τις δυνατότητες του ψηφιακού κόσμου. Αυτή η στρατηγική μας επέτρεψε να εισέλθουμε σε νέες αγορές, να αποκτήσουμε ελκυστικές δραστηριότητες και να εξελίξουμε την Allwyn σε ένα πολυεθνικό όμιλο ψυχαγωγίας με ηγετικό ρόλο σε παγκόσμια κλίμακα, συνεχίζοντας την ταχεία ανάπτυξη – όπως δείχνει η πρόσφατη ανακοίνωση για την PrizePicks.
Είμαι υπερήφανος για την ομάδα μου, για τα επιτεύγματά της και ταυτόχρονα ταπεινός για την ευκαιρία να ηγούμαι σε αυτό το ταξίδι...
