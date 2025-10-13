Λέγεται “περίοδος ανάπαυσης”: Όταν η εταιρεία σε πληρώνει για να κάνεις ένα διάλειμμα 3-6 μηνών

Είναι οι λεγόμενες εταιρικές άδειες “sabbatical”, ένα προνόμιο που ξεκίνησε από τον ακαδημαϊκό χώρο και πλέον υιοθετείται από όλο και περισσότερες επιχειρήσεις