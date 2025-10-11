Έρχονται σαρωτικές ανατροπές στις βραχυχρόνιες μισθώσεις: Οι κόντρες υπουργείων, ΟΤΑ και ξενοδόχων για τους νέους περιορισμούς

Λάδι στη φωτιά των αντιπαραθέσεων έχει ρίξει εδώ και καιρό το νέο χωροταξικό σχέδιο που ουσιαστικά φωτογραφίζει ποσοστώσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις