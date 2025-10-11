Έρχονται σαρωτικές ανατροπές στις βραχυχρόνιες μισθώσεις: Οι κόντρες υπουργείων, ΟΤΑ και ξενοδόχων για τους νέους περιορισμούς
Έρχονται σαρωτικές ανατροπές στις βραχυχρόνιες μισθώσεις: Οι κόντρες υπουργείων, ΟΤΑ και ξενοδόχων για τους νέους περιορισμούς
Λάδι στη φωτιά των αντιπαραθέσεων έχει ρίξει εδώ και καιρό το νέο χωροταξικό σχέδιο που ουσιαστικά φωτογραφίζει ποσοστώσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις
Νέα ανατροπή ετοιμάζει η κυβέρνηση στην πιο καυτή αγορά ακινήτων, αυτή των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Τα υπουργεία και οι φορείς του τουρισμού έχουν βάλει μπροστά σχέδιο για να μπει «κόφτης» στον αριθμό των Airbnb σε δημοφιλή νησιά και τουριστικούς προορισμούς, βάζοντας στο τραπέζι την πιο αμφιλεγόμενη ιδέα: περιορισμούς στη συνολική διάρκεια που μπορεί να μισθώνεται ένα Airbnb μέσα σε ένα έτος ή/και ποσοστώσεις στις άδειες λειτουργίας τους, με ρόλο-κλειδί στους δήμους και άλλους φορείς που θα καθορίζουν τα χρονικά και λοιπά όρια. Σενάρια που έχουν ήδη προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων και ανοίγουν μέτωπα μεταξύ υπουργείων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επιχειρηματιών του τουρισμού.
Λάδι στη φωτιά των αντιπαραθέσεων έχει ρίξει εδώ και καιρό το νέο χωροταξικό σχέδιο που ουσιαστικά φωτογραφίζει ποσοστώσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Με απλά λόγια, στις λεγόμενες «κορεσμένες περιοχές» -όπως είναι η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Κέρκυρα κοντά στην πόλη, η Ζάκυνθος, η Ρόδος, η Τήνος, αλλά και τα Χανιά ή η Σκιάθος– ο αριθμός των διαθέσιμων καταλυμάτων τύπου Airbnb δεν θα μπορεί να ξεπερνά συγκεκριμένο ποσοστό σε σχέση με τις ξενοδοχειακές κλίνες. Αν για παράδειγμα ένα νησί έχει 10.000 ξενοδοχειακές κλίνες, τότε οι βραχυχρόνιες μισθώσεις θα περιοριστούν σε αναλογία που θα ορίσει το υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, με εισηγήσεις να φτάνουν ακόμη και στο 50%.
Δεν σταματούν όμως εκεί. Στο τραπέζι βρίσκονται και πιο «σφιχτά» μέτρα, όπως ο χρονικός περιορισμός στις ημέρες μίσθωσης κάθε ακινήτου. Οι συζητήσεις μιλούν για όριο 120 ημερών τον χρόνο, ενώ σε κάποιες περιοχές με έντονη στεγαστική πίεση, όπως τα αστικά κέντρα ή οι τουριστικοί θύλακες, το πλαφόν θα μπορούσε να κατέβει ακόμη και στις 90 ημέρες. Η λογική είναι ότι όσο περισσότερο διατίθενται σπίτια σε τουρίστες, τόσο λιγοστεύουν τα διαθέσιμα για μόνιμη στέγη, εκτοξεύοντας τα ενοίκια και δημιουργώντας κοινωνικές εντάσεις.
Οι δήμοι ζητούν να έχουν ενεργό ρόλο στην εφαρμογή του σχεδίου. Θέλουν να είναι εκείνοι που θα ορίζουν πόσα ακίνητα θα μπορούν να μπαίνουν στο Μητρώο Βραχυχρόνιων Μισθώσεων, ιδιαίτερα όταν διαπιστώνεται ότι πάνω από το 50% των κατοικιών σε μια περιοχή χρησιμοποιείται ήδη για τουριστική εκμετάλλευση. Αντίθετα, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αντιδρούν έντονα, θέτοντας κόκκινη γραμμή για να προστατευτούν τα έσοδα ύψους 800 με 900 εκατ. ευρώ που μπαίνουν κάθε χρόνο στα κρατικά ταμεία από τη φορολόγηση των βραχυχρόνιων.
Το νέο χωροταξικό
