Εφορία: Νέα «φέσια» 2,1 δισ. σε δύο μήνες, στα 114,5 δισ. το συνολικό χρέος των πολιτών
Εφορία: Νέα «φέσια» 2,1 δισ. σε δύο μήνες, στα 114,5 δισ. το συνολικό χρέος των πολιτών
Πάνω από 1,58 δισ. τα νέα χρέη από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος στο δίμηνο, εισπράξεις 1,13 δισ. ευρώ
Νέα χρέη 2,1 δισ. ευρώ μέσα σε Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2026 προστέθηκαν στα βιβλία της Εφορίας, ανεβάζοντας το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στα 114,5 δισ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος διαμορφώθηκε στα 2,136 δισ. ευρώ στο πρώτο δίμηνο του έτους, καταγράφοντας αύξηση 8,98% σε σχέση με πέρυσι. Ο Ιανουάριος «έφερε» 931 εκατ. ευρώ νέες οφειλές (+27,36%), ενώ τον Φεβρουάριο προστέθηκαν άλλα 1,19 δισ. ευρώ.
Την ίδια στιγμή, το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο αυξήθηκε από 113,8 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025 στα 114,5 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο, με το «πραγματικό» εισπράξιμο χρέος να ξεπερνά τα 79,4 δισ. ευρώ. Ο αριθμός των οφειλετών διαμορφώθηκε σε 3.681.752 τον Φεβρουάριο από 3.764.592 τον Ιανουάριο και 3.790.185 την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
Από τη σύνθεση των νέων οφειλών προκύπτει ότι πάνω από 1,58 δισ. ευρώ στο δίμηνο προέρχονται από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος, που αποτελούν τις βασικές πηγές δημιουργίας νέων χρεών.
Στο σκέλος των εισπράξεων, στο πρώτο δίμηνο καταγράφηκαν συνολικά 1,13 δισ. ευρώ από παλαιές και νέες οφειλές, αυξημένα κατά 10,58% σε σχέση με πέρυσι. Μόνο τον Φεβρουάριο εισπράχθηκαν 615,5 εκατ. ευρώ (+14,18%), ενώ από «φρέσκα» χρέη (εκτός μη φορολογικών κατηγοριών) εισπράχθηκαν 359 εκατ. ευρώ στο δίμηνο. Οι μεγαλύτερες ροές εσόδων προέρχονται από ΦΠΑ, άμεσους φόρους και τέλη.
Συγκεκριμένα, το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος διαμορφώθηκε στα 2,136 δισ. ευρώ στο πρώτο δίμηνο του έτους, καταγράφοντας αύξηση 8,98% σε σχέση με πέρυσι. Ο Ιανουάριος «έφερε» 931 εκατ. ευρώ νέες οφειλές (+27,36%), ενώ τον Φεβρουάριο προστέθηκαν άλλα 1,19 δισ. ευρώ.
Την ίδια στιγμή, το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο αυξήθηκε από 113,8 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025 στα 114,5 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο, με το «πραγματικό» εισπράξιμο χρέος να ξεπερνά τα 79,4 δισ. ευρώ. Ο αριθμός των οφειλετών διαμορφώθηκε σε 3.681.752 τον Φεβρουάριο από 3.764.592 τον Ιανουάριο και 3.790.185 την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
Από τη σύνθεση των νέων οφειλών προκύπτει ότι πάνω από 1,58 δισ. ευρώ στο δίμηνο προέρχονται από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος, που αποτελούν τις βασικές πηγές δημιουργίας νέων χρεών.
Στο σκέλος των εισπράξεων, στο πρώτο δίμηνο καταγράφηκαν συνολικά 1,13 δισ. ευρώ από παλαιές και νέες οφειλές, αυξημένα κατά 10,58% σε σχέση με πέρυσι. Μόνο τον Φεβρουάριο εισπράχθηκαν 615,5 εκατ. ευρώ (+14,18%), ενώ από «φρέσκα» χρέη (εκτός μη φορολογικών κατηγοριών) εισπράχθηκαν 359 εκατ. ευρώ στο δίμηνο. Οι μεγαλύτερες ροές εσόδων προέρχονται από ΦΠΑ, άμεσους φόρους και τέλη.
