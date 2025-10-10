Θανάσης Μαρτίνος: Χρειαζόμαστε δίκαιη πράσινη μετάβαση – Όχι τιμωρία για τη ναυτιλία
Μιλώντας στο Maritime Cyprus 2025 Conference επισήμανε τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες των πολιτικών αποανθρακοποίησης και την ανάγκη στήριξης της ελληνικής ναυτιλίας και βιομηχανίας - Οι αδικίες του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας ρύπων (ETS)
Θέση για τα σχέδια του ΙΜΟ περί αποναθρακοποίησης της Ναυτιλίας πήρε ο Θανάσης Μαρτίνος, από τους κορυφαίους Έλληνες πλοιοκτήτες, μιλώντας στο Maritime Cyprus 2025 Conference. Τόνισε ότι οποιοδήποτε σχέδιο μετάβασης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές, φορολογικές και οικονομικές επιπτώσεις – όχι μόνο τις περιβαλλοντικές.
«Δεν μπορούμε να αγνοούμε το τι σημαίνει για τις επιχειρήσεις μια τέτοια μετάβαση», τόνισε. «Όταν απαιτούνται τεράστιες επενδύσεις και κεφαλαιακές δαπάνες, δεν μπορεί η πολιτική να λειτουργεί τιμωρητικά. Πρέπει να υπάρχει πρόνοια ώστε τα οφέλη αυτών των πολιτικών να επιστρέφουν στις τοπικές βιομηχανίες και να ενισχύουν την εθνική οικονομία — όχι να διοχετεύονται στο εξωτερικό.»
