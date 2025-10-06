Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε μπαίνουν τα χρήματα στα ΑΤΜ - Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα πληρωμών
Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε μπαίνουν τα χρήματα στα ΑΤΜ - Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα πληρωμών
Πότε πληρώνονται μισθωτοί και μη
Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε την Παρασκευή τις οριστικές ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων Νοεμβρίου 2025.
Οι πρώτοι που θα δουν χρήματα στα ΑΤΜ από την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου (απόγευμα μετά τις 17:00, λόγω της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας) είναι οι μη μισθωτοί συνταξιούχοι (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) καθώς και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Φορέα, οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων για τον μήνα Νοέμβριο ακολουθούν τον καθιερωμένο διαχωρισμό μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών, και έχουν ως εξής:
Καταβάλλονται:
Οι κύριες συντάξεις των Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ)
Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από 1/1/2017 και μετά (μέσω ΕΦΚΑ – ν.4387/2016), τόσο για Μισθωτούς όσο και για Μη Μισθωτούς
Καταβάλλονται:
Οι κύριες συντάξεις των Μισθωτών από τα πρώην Ταμεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και λοιπών εντασσόμενων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ κ.λπ.)
Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Ημερομηνίες πληρωμής συντάξεων Νοεμβρίου 2025Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
Καταβάλλονται:
