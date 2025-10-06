Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε μπαίνουν τα χρήματα στα ΑΤΜ - Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα πληρωμών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις Νοεμβρίου Συντάξεις Πληρωμές

Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε μπαίνουν τα χρήματα στα ΑΤΜ - Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα πληρωμών

Πότε πληρώνονται μισθωτοί και μη

Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε μπαίνουν τα χρήματα στα ΑΤΜ - Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα πληρωμών
Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε την Παρασκευή τις οριστικές ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων Νοεμβρίου 2025.

Οι πρώτοι που θα δουν χρήματα στα ΑΤΜ από την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου (απόγευμα μετά τις 17:00, λόγω της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας) είναι οι μη μισθωτοί συνταξιούχοι (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) καθώς και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Φορέα, οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων για τον μήνα Νοέμβριο ακολουθούν τον καθιερωμένο διαχωρισμό μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών, και έχουν ως εξής:

Ημερομηνίες πληρωμής συντάξεων Νοεμβρίου 2025

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Καταβάλλονται:

Οι κύριες συντάξεις των Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ)

Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από 1/1/2017 και μετά (μέσω ΕΦΚΑ – ν.4387/2016), τόσο για Μισθωτούς όσο και για Μη Μισθωτούς

Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Κλείσιμο
Καταβάλλονται:

Οι κύριες συντάξεις των Μισθωτών από τα πρώην Ταμεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και λοιπών εντασσόμενων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ κ.λπ.)

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Πιθανότατα ανήλικος ο δράστης του διπλού φονικού σε κάμπινγκ της Φοινικούντας

«Χειροδίκησε, με έσπρωξε και με έβριζε»: Η Τζίνα Αλιμόνου μιλά για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας από τον πρώην σύντροφό της

Μόνιμα στην Αθήνα η οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Τα παιδιά του ξεκίνησαν νηπιαγωγείο στο Κολλέγιο Αθηνών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης