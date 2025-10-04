Ο Παναγιώτης Τσάκος jr στον ΙΜΟ: «Οι άνθρωποι θα είναι πάντα η μεγαλύτερη επένδυση της ναυτιλίας»
Τιμήθηκαν από το City St George London Business School για την προσφορά τους τρεις γενιές Τσάκων, ο καπετάν Παναγιώτης ο Νίκος και ο Παναγιώτης ο νεότερος
Στο Λονδίνο και πιο συγκεκριμένα στην έδρα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού-ΙΜΟ βρέθηκε ο δρ Νίκος Τσάκος μαζί με τον γιο του Παναγιώτη, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει κάθε δύο χρόνια το Citi St George London Business School από όπου αποφοίτησαν πατέρας και γιός.
Για την προσφορά τους στο Πανεπιστήμιο βραβεύτηκαν τρεις γενιές Τσάκων αφού τιμητική διάκριση απονεμήθηκε και στον πατριάρχη της οικογένειας καπετάν Παναγιώτη. Στην εκδήλωση έδωσε το παρών, μεταξύ άλλων, ο Αντώνης Παπαδημητρίου πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, ο λόρδος Στέρλινγκ και ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Citi Κώστας Γραμμένος.
Ο Παναγιώτης Τσάκος ο νεότερος πήρε τον λόγο στην έδρα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), τονίζοντας τη σημασία της εκπαίδευσης και της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό της ναυτιλίας.
Ως εκπρόσωπος της Tsakos Group of Companies υπογράμμισε ότι η εκπαίδευση αποτελεί θεμέλιο λίθο της κουλτούρας του Ομίλου από γενιά σε γενιά. την εκπαίδευση και την κατάρτιση των νέων ναυτικών. «Από γενιά σε γενιά πιστεύουμε βαθιά ότι μόνο επενδύοντας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση μπορούμε να δημιουργήσουμε τη νέα γενιά ναυτικών», σημείωσε.
Ο κ. Τσάκος επισήμανε ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία βρίσκεται σε μια περίοδο ταχείας και πολυδιάστατης αλλαγής, η οποία καθορίζεται από την τεχνολογική πρόοδο, τα αυστηρότερα πρότυπα ασφάλειας, την ψυχική υγεία και ευημερία των ναυτικών, καθώς και την αυξανόμενη σημασία της βιωσιμότητας, της διαφορετικότητας και της ένταξης.
«Πρόκειται για μια άμεση και επιτακτική ανάγκη», τόνισε, εξηγώντας ότι η βιομηχανία εξελίσσεται ραγδαία και απαιτεί ναυτικούς με νέες δεξιότητες και νέα νοοτροπία.
Στη συνέχεια, προειδοποίησε για το σοβαρό έλλειμμα αξιωματικών που αντιμετωπίζει παγκοσμίως η ναυτιλία. Σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς, ο κλάδος χρειάζεται περίπου 20.000 νέους αξιωματικούς κάθε χρόνο για να καλύψει τις ανάγκες του στόλου. Παρά το γεγονός ότι σήμερα υπηρετούν σχεδόν δύο εκατομμύρια ναυτικοί σε πλοία διεθνών πλόων, ο αριθμός αυτός δεν επαρκεί.
«Την ίδια στιγμή, ο παγκόσμιος στόλος συνεχίζει να επεκτείνεται. Υπάρχουν ήδη περισσότερα από 50.000 εμπορικά πλοία σε λειτουργία, ενώ οι παραγγελίες νέων πλοίων αγγίζουν τα 386 εκατομμύρια τόνους deadweight – το υψηλότερο επίπεδο από το 2013. Η ζήτηση για ναυτικούς θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο», εξήγησε.
Παρά την πρόοδο της αυτοματοποίησης, ο Παναγιώτης Τσάκος ο νεότερος υπογράμμισε ότι ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει καθοριστικός για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των πλοίων. «Το ανθρώπινο λάθος εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας κινδύνου. Τα σύγχρονα πλοία απαιτούν κριτική σκέψη, προσαρμοστικότητα και ισχυρές δεξιότητες επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών», ανέφερε.
Μιλώντας ως εκπρόσωπος της ίδιας γενιάς με τους σημερινούς δόκιμους, ο Παναγιώτης Τσάκος ανέλυσε με ειλικρίνεια τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι ναυτικοί. Ανάμεσά τους: η ψυχική υγεία και ο κίνδυνος απομόνωσης, η ανάγκη για κίνητρο και σαφή επαγγελματική πορεία, η ψηφιακή επάρκεια σε ένα τεχνολογικά απαιτητικό περιβάλλον και η ευθύνη λειτουργίας με σεβασμό στη βιωσιμότητα και τους κανονισμούς.
