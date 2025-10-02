Wood & Company: Σε τροχιά αναβάθμισης η Ελλάδα – Σταθερή η Ευρωζώνη, δυναμική η Αμερική
O οίκος σημειώνει ότι η αναβάθμιση αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την ελκυστικότητα των ελληνικών ομολόγων
Η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης με πιθανότητα αναβάθμισης της πιστοληπτικής της αξιολόγησης μέσα στην επόμενη διετία, σύμφωνα με την WOOD & Company. Μαζί με την Ιταλία, αναμένεται να επωφεληθεί από τη γενικότερη τάση σύγκλισης των χωρών της περιφέρειας προς τον πυρήνα, σε ένα περιβάλλον όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει προτεραιότητα στη χρηματοδότηση της άμυνας και στην ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης.
Η εικόνα για την περιφέρεια είναι αντιφατική: η Ισπανία έχει ήδη δει αναβαθμίσεις από όλους τους μεγάλους οίκους, ενώ η Γαλλία κινδυνεύει με υποβάθμιση, και η Γερμανία απειλείται με αρνητικό outlook αν δεν αντιμετωπίσει την ενεργειακή της υστέρηση. Για την Ελλάδα, η WOOD σημειώνει ότι η βελτίωση του αξιόχρεου θα συνοδευτεί από άνοδο του κόστους δανεισμού, καθώς το γενικό πλαίσιο στην Ευρώπη δείχνει ανοδική πορεία στις μακροπρόθεσμες αποδόσεις. Ωστόσο, η αναβάθμιση αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την ελκυστικότητα των ελληνικών ομολόγων, που ήδη διαπραγματεύονται με μικρό discount έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
Στο μακροοικονομικό πεδίο, η WOOD βλέπει την Ευρωζώνη να κινείται σε χαμηλές ταχύτητες: ανάπτυξη μόλις 0,9% το 2025 και 1% το 2026, με τον πληθωρισμό να παραμένει κοντά στο 2%. Η βιομηχανία παρουσιάζει ανάκαμψη στην Κεντρική Ευρώπη (Τσεχία, Πολωνία, Ουγγαρία), ενώ η Γερμανία παραμένει στάσιμη. Οι καταναλωτές συνεχίζουν να ανησυχούν για την πορεία της οικονομίας, αλλά παραδόξως διατηρούν διάθεση για μεγάλες αγορές, ένδειξη ότι το διαθέσιμο εισόδημα δεν έχει πιεστεί όσο φοβόντουσαν οι αγορές.
Η Ελλάδα εντάσσεται στο πλαίσιο των θετικών προοπτικών, καθώς η σταθερότητα του πληθωρισμού, η καλύτερη εικόνα στα δημόσια οικονομικά και η ισχυρή επίδοση στο μέτωπο των επενδύσεων την καθιστούν βασικό υποψήφιο για αναβάθμιση. Το σενάριο αυτό αναμένεται να στηρίξει και τις ελληνικές τράπεζες, που θα συνεχίσουν να επωφελούνται από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης και την αυξημένη εμπιστοσύνη διεθνών επενδυτών.
Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι ΗΠΑ κινούνται σε διαφορετική κατεύθυνση. Το ΑΕΠ τρέχει στο 3,9% το τρίτο τρίμηνο, με την WOOD να αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις στο 2,1% για το 2025 και 2,3% για το 2026. Ο πληθωρισμός παραμένει στο 2,9% τον Αύγουστο, αλλά οι δασμοί τροφοδοτούν πρόσθετα έσοδα (265 δισ. δολάρια φέτος), ενισχύοντας τον δημοσιονομικό λογαριασμό.
Η ουσία, για την Ελλάδα, είναι ότι η χώρα εξακολουθεί να κερδίζει πόντους αξιοπιστίας στην Ευρωζώνη, την ώρα που άλλες μεγάλες οικονομίες (Γαλλία, Γερμανία) εμφανίζουν αδυναμίες. Η WOOD εκτιμά ότι η θετική τροχιά θα συνεχιστεί, με την αναβάθμιση να θεωρείται θέμα χρόνου, γεγονός που ενισχύει το αφήγημα της ελληνικής αγοράς ως ελκυστικού προορισμού για διεθνή κεφάλαια.
Πηγή: newmoney.gr
