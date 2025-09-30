Σκλαβενίτης: Τζίρος ρεκόρ €5,56 δισ. το 2024 – Επενδύσεις €180 εκατ. για ενίσχυση δικτύου και υποδομών
Ξεπέρασαν τα 100 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη
Με διατήρηση της ανοδικής της πορείας, σε μια χρονιά με έντονες πληθωριστικές και γεωπολιτικές πιέσεις, η Σκλαβενίτης κατέγραψε για το 2024 νέο ιστορικό υψηλό στον κύκλο εργασιών, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 5,5 δισ. ευρώ. Παράλληλα, προχώρησε σε επενδύσεις ύψους 179,4 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση του δικτύου και των υποδομών της, ενώ η διοίκηση εκτιμά ότι και το 2025 θα κινηθεί σε θετική τροχιά.
Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €1,44 δισ. έναντι €1,35 δισ. το 2023, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) έφτασε τα 374,6 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 108,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο από €97 εκατ. ένα χρόνο πριν.
Η καθαρή θέση ενισχύθηκε στα €361 εκατ. (από €305 εκατ. το 2023), ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε €273 εκατ. στο τέλος του έτους, παρά τις ισχυρές εκροές για επενδύσεις. Ο δανεισμός παρέμεινε ελεγχόμενος, με συνολικές υποχρεώσεις προς τράπεζες περίπου €154 εκατ.
•ανακαινίσεις και εκσυγχρονισμό καταστημάτων,
•ενίσχυση των logistics και των αποθηκευτικών υποδομών,
•τεχνολογικές αναβαθμίσεις σε επίπεδο λειτουργίας και διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας.
•Παράλληλα, προχώρησε σε επιμέρους εξαγορές/συμμετοχές θυγατρικών, με σχετικές δαπάνες €5,7 εκατ.
Οι επιδόσεις του 2024Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 5,56 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 7,8% σε σχέση με το 2023 (€5,16 δισ.). Στο επίπεδο της εταιρείας, οι πωλήσεις έφτασαν τα 4,65 δισ. ευρώ από €4,31 δισ.
Το αποτύπωμα των επενδύσεωνΗ Σκλαβενίτης επένδυσε το 2024 περίπου 180 εκατ. ευρώ σε ενσώματα και άυλα πάγια, συνεχίζοντας την πολιτική εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης του δικτύου. Οι επενδύσεις εστιάστηκαν σε:
