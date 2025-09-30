ΚΕΠΕ: Ανάπτυξη 2,1% για την ελληνική οικονομία στο σύνολο του 2025
Σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης παραμένει η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, με τον μέσο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ για το 2025 να εκτιμάται στο 2,1%, ελαφρώς χαμηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη του ΚΕΠΕ (2,2%), λόγω της ήπιας επιβράδυνσης στο δεύτερο τρίμηνο (1,7% σε ετήσια βάση).
Αναλυτικότερα, το ΚΕΠΕ ανακοίνωσε σήμερα τις προβλέψεις του υποδείγματος παραγόντων για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές του ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας.
Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις του υποδείγματος παραγόντων του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές του πραγματικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, η ελληνική οικονομία παραμένει σταθερή σε τροχιά ανάπτυξης, με τον μέσο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ στο σύνολο του έτος 2025 να προβλέπεται στο 2,1%.
Η εκτίμηση αυτή συνιστά μία ελαφρά προς τα κάτω αναθεώρηση της αντίστοιχης προηγούμενης πρόβλεψης του ΚΕΠΕ (2,2%), καθώς αντανακλά την ήπια επιβράδυνση που κατέγραψε ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο δεύτερο τρίμηνο του έτους.
