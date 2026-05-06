Χανταϊός: Έρευνα για το αν η έξαρση στο κρουαζιερόπλοιο ξεκίνησε από εκδρομή ζευγαριού που έκανε bird-watching, δείτε τη στιγμή που ανακοινώνεται ο πρώτος νεκρός

Ασυμπτωματικοί οι επιβάτες που παραμένουν στο Hondius -Σε καραντίνα στη Μαδρίτη θα μπουν οι Ισπανοί, επαναπατρίζονται οι υπόλοιποι





Ειδικότερα, σύμφωνα με το Associated Press, οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η βασική εκτίμηση των Αρχών είναι πως ένα ζευγάρι Ολλανδών μολύνθηκε πριν επιβιβαστεί στο πλοίο στη νότια Αργεντινή. Οι ίδιες πηγές φέρονται να εξετάζουν επίσκεψη του ζευγαριού σε χώρο απόρριψης απορριμμάτων κατά τη διάρκεια της εκδρομής, όπου πιθανόν εκτέθηκαν σε τρωκτικά που έφεραν τον ιό.







Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius απέπλευσε από την Ουσουάια της Αργεντινής την 1η Απριλίου, ενώ ο πρώτος επιβάτης κατέληξε από χανταϊό δέκα ημέρες αργότερα, στις 11 Απριλίου.



Παράλληλα, ένα βίντεο που μοιράστηκε ένας Τούρκος YouTuber, ο οποίος ισχυρίζεται ότι βρισκόταν επί του πλοίου υπό ολλανδική σημαία, φαίνεται να δείχνει ένα μέλος του πληρώματος να προσπαθεί να καθησυχάσει τους επιβάτες ότι δεν υπάρχει κίνδυνος.







Δείτε το βίντεο:



@10newsplus “Not infectious… The ship is safe.” New video, obtained by 10 NEWS+ shows the moment the captain of a cruise ship where a fatal rat virus has taken hold, told remaining passengers the first death on board was believed to be the result of “natural causes”, and that the ship was “safe” when it came to infection. Click link in bio for the full story. Watch and stream free on 10 and YouTube. Catch up on Spotify. #cruiseship #cruisetok #hantavirus #outbreak #travel ♬ original sound - 10 News+

Κλείσιμο πέθανε λίγο αργότερα, επιβιβάστηκε «για λίγο» σε πτήση της εταιρείας KLM από το Γιοχάνεσμπουργκ με προορισμό την Ολλανδία, ωστόσο αποβιβάστηκε πριν από την απογείωση.



«Λόγω της κατάστασης της υγείας του επιβάτη εκείνη τη στιγμή, το πλήρωμα αποφάσισε να μην του επιτρέψει να ταξιδέψει με εκείνη την πτήση» ανακοίνωσε η KLM, αναφερόμενη στην πτήση KL592, από το Γιοχάνεσμπουργκ για το Άμστερνταμ. Η πτήση αυτή ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 23.15 της 25ης Απριλίου, ώρα Νότιας Αφρικής.



«Αφού αποβιβάστηκε ο επιβάτης από το αεροσκάφος, η πτήση αναχώρησε για την Ολλανδία», πρόσθεσε η εταιρεία. Ο ολλανδικές υπηρεσίες υγείας προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους που ταξίδεψαν με τη συγκεκριμένη πτήση «για προληπτικούς λόγους» σύμφωνα με την KLM.



Ασυμπτωματικοί οι επιβάτες που παραμένουν στο Hondius: Σε καραντίνα στη Μαδρίτη θα μπουν οι Ισπανοί, επαναπατρίζονται οι υπόλοιποι Επιπλέον, η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρθία και ο υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε - Μαρλάσκα επιβεβαίωσαν ότι το κρουαζιερόπλοιο, θα κατευθυνθεί προς την Τενερίφη, στα Κανάρια Νησιά, μετά την απομάκρυνση τριών ασθενών νωρίτερα σήμερα.



Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η Γκαρσία δήλωσε ότι ο 56χρονος Βρετανός πολίτης που μεταφέρθηκε εκτός πλοίου είναι ο γιατρός του πλοίου. Όπως ανέφερε, η κατάστασή του είναι πλέον «σταθερή», αν και προηγουμένως θεωρούνταν «κρίσιμη».



Η ίδια διευκρίνισε ότι, ενώ αρχικά είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο μεταφοράς του στα Κανάρια Νησιά, τελικά αποφασίστηκε να διακομιστεί αεροπορικώς στην Ολλανδία, όπως και οι άλλοι δύο ασθενείς που απομακρύνθηκαν από το πλοίο. Μάλιστα, η εταιρεία εκμετάλλευσης κρουαζιερόπλοιων «Oceanwide» γνωστοποίησε πως η κατάσταση των συγκεκριμένων ασθενών είναι «κρίσιμη». Παράλληλα, ο ένας εκ των δύο, ο οποίος προς το παρόν είναι ασυμπτωματικός, είχε «στενή σχέση» με τον Γερμανό πολίτη που πέθανε επί του πλοίου στις 2 Μαΐου.



Σύμφωνα με την Ισπανίδα υπουργό, όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος που παραμένουν στο MV Hondius δεν παρουσιάζουν συμπτώματα. Το πλοίο κατευθύνεται πλέον προς το λιμάνι Γκραναντίγια στην Τενερίφη, όπου θα πραγματοποιηθεί η αποβίβαση όλων των επιβατών.



Η Γκαρσία τόνισε ότι η διαδικασία εκκένωσης θα πραγματοποιηθεί με τρόπο που θα «αποφεύγει κάθε επαφή» με τους κατοίκους των Καναρίων Νήσων, υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος» για τα νησιά.



