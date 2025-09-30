ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πρεμιέρα για το νέο ομόλογο στο ΧΑ – Περιστέρης: Ψήφος εμπιστοσύνης στον Όμιλο
Υπερκαλύφθηκε η έκδοση κατά 2,4 φορές, συγκεντρώνοντας συνολικά 1,2 δισ. ευρώ
Το καμπανάκι που σηματοδότησε την έναρξη της διαπραγμάτευσης στην κύρια αγορά ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών χτύπησε την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης. Στην ομιλία του αναφέρθηκε στην επιτυχία της νέας ομολογιακής έκδοσης, εκφράζοντας θερμές ευχαριστίες προς το επενδυτικό κοινό και τις τράπεζες που στήριξαν την νέα προσπάθεια.
Ο διευθύνων σύμβουλος του Χρηματιστηρίου, κ. Κοντόπουλος, σημείωσε ότι η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,4 φορές, συγκεντρώνοντας συνολικά 1,2 δισ. ευρώ. Όπως τόνισε, η επιτυχία της έκδοσης αποτελεί σαφή ψήφο εμπιστοσύνης προς τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ υπενθύμισε ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών συμπληρώνει φέτος 145 χρόνια ζωής.
Παράλληλα, έκανε αναφορά στην ιστορική πορεία της εταιρείας, η οποία εισήχθη στο Χρηματιστήριο το 1969. Έκτοτε, έχει αντλήσει συνολικά 1,64 δισ. ευρώ από την ελληνική κεφαλαιαγορά, μέσω τεσσάρων ομολογιακών εκδόσεων ύψους 1,4 δισ. ευρώ.
