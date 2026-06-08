Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Λίβανος: Πέντε νεκροί εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στην Τύρο
Λίβανος: Πέντε νεκροί εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στην Τύρο
Το Ισραήλ είχε διαμηνύσει νωρίτερα πως οι ένοπλες δυνάμεις του θα συνεχίσουν να επιχειρούν στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ
Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στην Τύρο του νοτίου Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε απόψε το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.
«Επιδρομή του ισραηλινού εχθρού στην πόλη της Τύρου, κοντά στο κέντρο του Ερυθρού Σταυρού, προκάλεσε τον θάνατο πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό οκτώ άλλων, ανάμεσά τους τέσσερις διασώστες του Ερυθρού Σταυρού», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου.
Το Ισραήλ είχε διαμηνύσει νωρίτερα πως οι ένοπλες δυνάμεις του θα συνεχίσουν να επιχειρούν στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ, αψηφώντας τις απειλές του Ιράν για αντίποινα.
«Επιδρομή του ισραηλινού εχθρού στην πόλη της Τύρου, κοντά στο κέντρο του Ερυθρού Σταυρού, προκάλεσε τον θάνατο πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό οκτώ άλλων, ανάμεσά τους τέσσερις διασώστες του Ερυθρού Σταυρού», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου.
Το Ισραήλ είχε διαμηνύσει νωρίτερα πως οι ένοπλες δυνάμεις του θα συνεχίσουν να επιχειρούν στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ, αψηφώντας τις απειλές του Ιράν για αντίποινα.
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