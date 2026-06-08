Χρυσοχοΐδης για τον 37χρονο Παλαιστίνιο: Παραδέχθηκε ότι ετοίμαζε επίθεση με εκρηκτικά, μεγάλη απειλή αν η Χαμάς άλλαξε στρατηγική

H Χαμάς δεν έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις ποτέ έξω από το Ισραήλ και ξαφνικά αυτό συνιστά μία αλλαγή στρατηγικής, αν πράγματι έχει αλλάξει στρατηγική είναι μεγάλη απειλή