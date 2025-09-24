Πονοκέφαλος για το υπ. Εργασίας οι χαμηλές συντάξεις χηρείας - Ποιοι κινδυνεύουν με περικοπές
Πονοκέφαλος για το υπ. Εργασίας οι χαμηλές συντάξεις χηρείας - Ποιοι κινδυνεύουν με περικοπές
Ερώτηση 8 βουλευτών της ΝΔ στο υπουργείο Εργασίας για τις συντάξεις χηρείας του ΟΓΑ.
Το «αγκάθι» των χιλιάδων συντάξεων χηρείας που αποφεύγει να αγγίξει η κυβέρνηση έρχεται στο προσκήνιο με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση οκτώ βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας προς τη Νίκη Κεραμέως για τις αδικίες που υφίστανται οι συνταξιούχοι χηρείας του ΟΓΑ πριν το 2016.
Συγκεκριμένα, οι εν λόγω συντάξεις του πρώην ΟΓΑ παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, αφού ο επιζών σύζυγος δικαιούται σύνταξη λόγω θανάτου η οποία ισούται με το μισό της κύριας σύνταξης του θανόντος. Σημειώνουμε ότι στα υπόλοιπα ταμεία η σύνταξη χηρείας αντιστοιχεί με το 70% της σύνταξης του αποθανόντα.
Αυτό που έχει σημασία είναι ότι το υπουργείο Εργασίας δεν προτίθεται να αλλάξει το καθεστώς ούτε για τις συντάξεις του ΟΓΑ καθώς αυτό θα σήμαινε «άνοιγμα» του κεφαλαίου των συντάξεων χηρείας που δεν θέλει κανείς αξιωματούχος να ακουμπήσει λόγω πολιτικού κόστους αλλά και δημοσιονομικής επιβάρυνσης.
Μάλιστα η υπουργός Εργασίας συναντήθηκε χθες με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου ειδικά για αυτό το θέμα αλλά δεν δόθηκε σύμφωνα με πληροφορίες το «πράσινο φως» για την επίλυση του θέματος.
Όπως επισημαίνεται στην σχετική ερώτηση των οκτώ βουλευτών (Γιώργος Καρασμάνης, Μπάμπης Αθανασίου, Βασίλης Γιόγιακας, Θανάσης Καββαδάς, Γιώργος Κοτρωνιάς, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Φίλιππος Φόρτωμας και Ευριπίδης Στυλιανίδης), ήδη από το 2016 με τον γνωστό «νόμο Κατρούγκαλου» (ν.4387), επήλθαν σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς χορήγησης συντάξεων λόγω θανάτου. Σύμφωνα με το ενιαίο πλαίσιο που εφαρμόζεται από τότε, δηλαδή από 13/05/2016 και μετά, ο επιζών σύζυγος δικαιούται για μια τριετία, το 70% της σύνταξης που ελάμβανε ή δικαιούτο να λάβει ο θανών σύζυγος. Μετά το πέρας της τριετίας όμως, εάν ο επιζών σύζυγος εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, τότε περιορίζεται στο 35% η σύνταξη χηρείας.
Υπενθυμίζεται ότι από το 2017 (ν.4499 αρ. 1) έχει θεσπιστεί κατώτατο όριο σύνταξης λόγω θανάτου. Ως κατώτατο ποσό ορίστηκε το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης για 20 χρόνια ασφάλισης, το οποίο μετά τις αναπροσαρμογές που έχουν γίνει, από 1.1.2025 ανέρχεται στα 436,40 ευρώ.
Στην ερώτησή τους, οι οκτώ βουλευτές επισημαίνουν ότι από τις ανωτέρω ρυθμίσεις της νομοθεσίας, εξαιρούνται οι χήρες και οι χήροι συνταξιούχων του ΟΓΑ, των οποίων ο θάνατος επήλθε πριν από τις 13/05/2016. Σε αυτή την περίπτωση, ο επιζών σύζυγος δικαιούται σύνταξη χηρείας, η οποία ισούται με το μισό της σύνταξης του θανόντα.
Για παράδειγμα, αν ο θανών σύζυγος λάμβανε ποσό σύνταξης 300 ευρώ (πριν από το 2016) και τα 200 ευρώ αντιστοιχούν στη βασική σύνταξη και τα 100 ευρώ στην κύρια, ανταποδοτική, τότε το ποσό σύνταξης χηρείας είναι μόλις 50 ευρώ! Για το λόγο αυτό, οι βουλευτές ζητούν να υπάρξει ειδική ρύθμιση, ώστε να εξισωθούν οι παλαιές με τις νέες συντάξεις χηρείας του πρώην ΟΓΑ.
Ωστόσο το πρόβλημα είναι γενικότερο καθώς η περικοπή, λόγω τριετίας, από το 70% στο 35% της σύνταξης του συζύγου που απεβίωσε, εφαρμόστηκε το 2020 μόνο για τους δικαιούχους που προέρχονται από το Δημόσιο Τομέα και τον ΟΓΑ. Υπάρχουν όμως χιλιάδες άλλοι δικαιούχοι, που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα και για τους οποίους δεν εφαρμόστηκε η ανάλογη διάταξη! Αυτό όμως σημαίνει πως, βάσει νόμου, μια μεγάλη ομάδα συνταξιούχων, που είναι δικαιούχοι συντάξεων χηρείας, παρά το γεγονός πως, βάσει νόμου, δεν το δικαιούνται, συνεχίζουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος συζύγου.
Πρακτικά, θα πρέπει ή να αλλάξει ο ισχύων νόμος ή δια της εφαρμογής του, να αναζητηθούν αναδρομικά ποσά έστω σε πολλές δόσεις σε συνταξιούχους που πήραν και συνεχίζουν να λαμβάνουν, υψηλότερες συντάξεις χηρείας από εκείνες που έπρεπε.
