Η ελληνική εταιρεία που έγινε η «βασίλισσα του φελιζόλ»
Με διαδρομή από το 1981, η Γ.Κ. Ριζάκος ΑΒΕΤΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής διογκωμένου πολυστυρενίου στην Ελλάδα - Η ιστορική εξέλιξη και οι επενδύσεις
Μοιάζει εξαιρετικά απλό και ελαφρύ, ενώ το ξέρουμε όλοι καθώς σε κάποια στιγμή της ζωής μας έχουμε έρθει σε επαφή μαζί του. Ο λόγος για το διογκωμένο πολυστυρένιο, το γνωστό σε όλους φελιζόλ, που στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου «απλό», καθώς σήμερα χρησιμοποιείται ευρύτατα σε ένα μεγάλο φάσμα εφαρμογών: από τη συσκευασία, τη δόμηση και τη μόνωση μέχρι τη βιομηχανία, την ανακύκλωση, τη ναυπηγική και τη διακόσμηση. Είναι ένα υλικό που στο διάβα του χρόνου εξελίσσεται, με αποτέλεσμα να έχει αναπτυχθεί γύρω του ένας ολόκληρος τομέας της αγοράς.
Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετές εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή και τις εφαρμογές του. Ανάμεσα σε αυτές και η Γ.Κ. Ριζάκος ΑΒΕΤΕ, η μεγαλύτερη παραγωγός διογκωμένης πολυστερίνης στη χώρα μας, με πολυετή διαδρομή και εμπειρία.
Για την πορεία και τους βασικούς σταθμούς της, αλλά και μια σειρά άλλα θέματα μίλησε στο «business stories» ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Κωνσταντίνος Ριζάκος. Οπως αναφέρει, η Γ.Κ. Ριζάκος ΑΒΕΤΕ ξεκίνησε το 1981 από τον πολιτικό μηχανικό Γεώργιο Ριζάκο με πρώτη παραγωγική μονάδα διογκωμένου πολυστυρενίου EPS στο Αυλάκι Στυλίδας. Το 1987 μετακόμισε σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο 1ο χλμ. ΠΕΟ Λαμίας – Δομοκού. To 1993 ανοίγει το πρώτο της υποκατάστημα στη Μεταμόρφωση, ενώ παράλληλα αναβαθμίζει τον εξοπλισμό της με στόχο την είσοδο στην αγορά της διακόσμησης και των ειδικών κατασκευών. Το 1995 αποκτά τις πρώτες μορφοποιητικές μηχανές και εισέρχεται στον χώρο της συσκευασίας με EPS.
To 2001 ανοίγει δεύτερο υποκατάστημα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης για καλύτερη εξυπηρέτηση της αγοράς της βορείου Ελλάδος. Το 2004 μετακινεί την έδρα της στη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας σε νέες μεγαλύτερες εγκαταστάσεις με γήπεδα 22 στρεμμάτων και κτίρια 9.000 τ.μ.
Το 2006 εξαγοράζει την εταιρεία Ατλαντίς Α.Ε., που λειτουργεί ως δεύτερο υποκατάστημα Αθηνών. Το 2008 συνενώνει τα δύο υποκαταστήματα Αθηνών σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στις Αχαρνές με γήπεδο 10 στρεμμάτων και κτίριο 3.000 τ.μ.
Το 2013 ο ιδρυτής Γεώργιος Ριζάκος συνταξιοδοτείται και αναλαμβάνουν τη διοίκηση ο γιος του Κωνσταντίνος Ριζάκος (μηχανολόγος μηχανικός) και η κόρη του Ελίνα Ριζάκου (αρχιτέκτων μηχανικός) ως πρόεδρος και αντιπρόεδρος αντίστοιχα. Το 2014 αποφασίζεται η μεταφορά του καταστήματος Θεσσαλονίκης στη Νεοχωρούδα και το 2020 προχωρά η κατασκευή νέου κτιρίου 3.000 τ.μ. στην έδρα της εταιρείας, στη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας, για να στεγάσει τη νέα υπερσύγχρονη γραμμή κοπτικών, μοναδική στα Βαλκάνια.
Από το 2020 μέχρι σήμερα έχουν γίνει συνεχείς επενδύσεις αναβάθμισης και επέκτασης, εδραιώνοντας τη θέση της Ριζάκος ως της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής διογκωμένου πολυστυρενίου στην Ελλάδα, με σύνολο εγκαταστάσεων σε γήπεδα 46.000 τ.μ. και κτίρια 21.000 τ.μ. Σε επίπεδο μηχανολογικού εξοπλισμού, διαθέτει 2 νέες αυτόματες γραμμές παραγωγής, 3 πρέσες παραγωγής μπλοκ και 26 μορφοποιητικές μηχανές με δυναμικότητα κατανάλωσης πρώτης ύλης 20.000 τόνους ετησίως και παραγωγική δυναμικότητα που καλύπτει τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς – και όχι μόνο.
Με τρεις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις σε Αθήνα και Λαμία, οργανωμένη παρουσία στη Θεσσαλονίκη μέσω αποθήκης 3PL και 15 φορτηγά, εξασφαλίζει την άμεση διάθεση των προϊόντων της σε όλη την επικράτεια.
Ο κ. Ριζάκος αναφέρει ότι η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η παραγωγή διογκωμένου πολυστυρενίου για χρήσεις θερμομόνωσης, δόμησης και σεισμικής μόνωσης, διακόσμησης, συσκευασίας και πλέον και ηχομόνωσης για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Επίσης, είναι ιδιαίτερα ενεργή στο κομμάτι της εθελοντικής ανακύκλωσης.
Οσον αφορά τις χρήσεις του φελιζόλ, ο επικεφαλής της εταιρείας τονίζει ότι είναι ένα υλικό που βρίσκει μεγάλη εφαρμογή σε διαφορετικούς τομείς λόγω της ιδιαίτερης δομής και των ιδιοτήτων του. Στον χώρο της δόμησης χρησιμοποιείται κυρίως ως θερμομονωτικό υλικό σε τοίχους, δώματα και δάπεδα, σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, αλλά και ως ελαφριά πλήρωση σε θεμελιώσεις κτιρίων, οδοποιίες, γέφυρες, καθώς και για την παρασκευή θερμοηχομονωτικών ελαφροσκυροδεμάτων.
Παράλληλα, στον τομέα της συσκευασίας αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες λύσεις, καθώς προστατεύει ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, θερμοσίφωνες, τρόφιμα, φάρμακα και εύθραυστα αντικείμενα, φυτώρια, ενώ χρησιμοποιείται και για θερμομονωτικά κουτιά μεταφοράς τροφίμων ή ψαριών, αφού λόγω της ελαστικότητας και των εξαιρετικών θερμομονωτικών ιδιοτήτων του μπορεί να διατηρεί την υγρασία και τη φρεσκάδα των προϊόντων.
Στη βιομηχανία και στις μεταφορές το συναντάμε σε έργα υποδομών ως υλικό πλήρωσης, στη ναυπηγική σε πλωτήρες, σωσίβια και πλωτές μαρίνες, αλλά και σε ελαφριές κατασκευές και εκμαγεία. Δεν λείπει επίσης από την καθημερινότητα και τον καταναλωτικό τομέα, όπου χρησιμοποιείται για διαφημιστικές επιγραφές, εκθεσιακά stands, καλλιτεχνικές δημιουργίες και εποχιακά διακοσμητικά. Οπως επισημαίνει μάλιστα ο πρόεδρος της εταιρείας, «έπειτα από ειδική επεξεργασία που κάνει η εταιρεία μας μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και για ηχομόνωση κατά του κρουστικού θορύβου στα δάπεδα, προσφέροντας έτσι ακόμα καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στα κτίρια».
Μιλώντας για πλεονεκτήματά του σε σχέση με άλλα υλικά, ο κ. Ριζάκος είναι εξίσου αναλυτικός: «Είναι εξαιρετικό θερμομονωτικό με χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας και ταυτόχρονα πολύ ελαφρύ καθώς αποτελείται κατά 98% από αέρα, χωρίς να υστερεί σε μηχανικές ιδιότητες. Αυτό το καθιστά εύκολο στη μεταφορά, στην κοπή και τη διαμόρφωση, ενώ παραμένει αρκετά ανθεκτικό σε θλίψη και κρούση.
Εχει επίσης πολύ καλή συμπεριφορά απέναντι στην υγρασία και δεν αναπτύσσει μούχλα, ενώ το κόστος του είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σύγκριση με άλλα μονωτικά. Σε περιβαλλοντικό επίπεδο πλεονεκτεί διότι είναι πλήρως ανακυκλώσιμο και η παραγωγή του απαιτεί χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και μάζας. Ετσι, σε σχέση με άλλα υλικά είναι πιο οικονομικό και ευέλικτο, αφού μπορεί να παραχθεί σε μεγάλο εύρος διαστάσεων και πυκνοτήτων καλύπτοντας ευρεία γκάμα εφαρμογών».
Για το πόσο έχει αλλάξει το υλικό σε σχέση με το παρελθόν αναφέρει ότι στα πρώτα χρόνια κυκλοφορίας του οι εφαρμογές ήταν πιο περιορισμένες και η γκάμα προϊόντων πολύ πιο μικρή. «Προχωρώντας όμως η τεχνολογία, οι απαιτήσεις της αγοράς και φυσικά η έρευνα, η παραγωγή του είναι πιο εξειδικευμένη και δίνει τη δυνατότητα επιλογής ανάλογα με την εφαρμογή, είτε πρόκειται για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, είτε για δώματα, θεμέλια, έργα οδοποιίας ή συσκευασία.
Η θερμομονωτική του απόδοση έχει βελτιωθεί χάρη στην ομοιόμορφη διόγκωση και στην εισαγωγή νέων τύπων, όπως το γραφιτούχο EPS, που προσφέρει χαμηλότερο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας σε σχέση με τα κλασικά λευκά προϊόντα.
Παράλληλα, έχουμε αναπτύξει προϊόντα με ακόμη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην υγρασία και ακόμη καλύτερη συμπεριφορά σε μηχανικές καταπονήσεις, ενώ έχουν ενσωματωθεί πρόσθετα που βελτιώνουν την πυραντοχή του».
Για μια εταιρεία με πορεία σχεδόν μισού αιώνα είναι αμέτρητα τα έργα όπου έχει συμμετάσχει – είτε απευθείας, είτε μέσω του εμπορικού της δικτύου εντός και εκτός συνόρων. Ζητώντας από τον κ. Ριζάκο να ξεχωρίσει τα σημαντικότερα αναφέρει: «Λόγω της μεγάλης εμπειρίας μας στην παραγωγή διογκωμένου πολυστυρενίου ειδικών προδιαγραφών, κατάλληλου για εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων, μια εφαρμογή που ξεκινήσαμε το 2002, συνεργαζόμαστε επί σειρά ετών με τις περισσότερες εταιρείες που διαθέτουν συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης στην αγορά και έχουμε ντύσει μέχρι σήμερα πάνω από 17,5 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα προσόψεων με θερμομονωτικές πλάκες παραγωγής μας».
Περαιτέρω αποκαλύπτει ότι «το μεγαλύτερο πάχος για εξωτερική θερμομόνωση που έχουμε τοποθετήσει σε κτίριο ήταν γραφιτούχο διογκωμένο πολυστυρένιο Νeocoat από πρώτη ύλη Neopor της BASF, σε πάχος 30 εκ., το 2013 σε μια κατοικία στη Θεσσαλονίκη, ενώ το μεγαλύτερο πάχος για θερμομόνωση δώματος ήταν πάλι Νeocoat σε πάχος 35 εκ. το 2015 στο δώμα της έδρας του Ινστιτούτου Παθητικού Κτιρίου στην Αθήνα. Το πρώτο και ένα από τα μεγαλύτερα έργα οδοποιίας όπου συμμετείχαμε ήταν το επίχωμα γεωαφρού EPS 100, συνολικού μήκους 1,2 χλμ., στην παράκαμψη Θερμοπυλών του ΠΑ.ΘΕ., στο οποίο τοποθετήθηκαν 25.000 κ.μ. διογκωμένου πολυστυρενίου σε μορφή μπλοκ, το οποίο αντικατέστησε συμβατικά επιχώματα. Ενα άλλο πολύ σημαντικό έργο ήταν αυτό του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος το 2015, που δώσαμε 4.500 κ.μ. διογκωμένο πολυστυρένιο Peripor με πολύ χαμηλή υδαταπορρόφηση για δώματα και δάπεδα. Επίσης, έχουμε προμηθεύσει υλικά σε πολλά μεγάλα ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα για την ενεργειακή τους αναβάθμιση και όχι μόνο».
Οπως εξηγεί ο ίδιος, «στο Costa Navarino στην Πύλο, το 2008, δώσαμε 30.000 τ.μ. Silent Floor, διογκωμένο πολυστυρένιο που έχει υποστεί ειδική επεξεργασία για θερμοηχομόνωση σε δάπεδα κτιρίων. Αυτή είναι μια εφαρμογή που κάνει μόνο η εταιρεία μας στην Ελλάδα. Ακόμη, στις αίθουσες των Village Cinemas στο The Mall Athens δώσαμε 2.000 κ.μ. Isolbeton, που είναι κόκκοι για θερμοηχομονωτικό και πυράντοχο ελαφροσκυρόδεμα.
Ενα άλλο μοναδικό για τα δεδομένα της Ελλάδος -και όχι μόνο- έργο ήταν αυτό του KHI House στη Μεθώνη από το γραφείο Lassa Architects, κατασκευής 2021, όπου προμηθεύσαμε 200 κ.μ. καλουπιών για την αποτύπωση ιδιαίτερης μορφολογίας στο εμφανές σκυρόδεμα και τη θερμομόνωση του κτιρίου. Η συγκεκριμένη κατοικία έχει βραβευτεί και παρουσιαστεί με περιοδικά σε όλο τον κόσμο». Η εταιρεία δίνει το «παρών» και στο mega project του Ελληνικού.
Σε επίπεδο οικονομικών επιδόσεων, η Ριζάκος από το 2015 σημειώνει συνεχώς ανοδική πορεία με κύκλο εργασιών πέριξ των 24 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική και αυξανόμενη κερδοφορία, κάτι που συνεχίζεται και τη φετινή χρονιά.
Σχετικά με την κατάσταση στην εγχώρια αγορά, ο κ. Ριζάκος επισημαίνει ότι «η αγορά σήμερα έχει δύο πρόσωπα. Από τη μία βλέπουμε ξεκάθαρα μια αυξανόμενη ζήτηση για θερμομονωτικά υλικά και .μεγαλύτερα πάχη θερμομόνωσης, κυρίως γιατί ο κόσμος έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται τη σημασία της ενεργειακής αναβάθμισης αφού το κόστος ενέργειας έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και συνεχίζει να αυξάνεται. Προγράμματα όπως το “Εξοικονομώ” βοηθούν, αλλά και ανεξάρτητα από αυτά υπάρχει πλέον πιο ώριμη στάση απέναντι στην εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό φυσικά δημιουργεί ευκαιρίες για τον κλάδο μας και μας δίνει το περιθώριο να αναδείξουμε τη δουλειά μας και την ποιότητα των προϊόντων μας».
Από την άλλη, όμως, υπάρχει το μεγάλο ζήτημα των πρώτων υλών και της ενέργειας όπου οι τιμές μεταβάλλονται συνεχώς, καθώς και ο έντονος ανταγωνισμός ειδικά από εισαγόμενα παράνομα υλικά εκτός προδιαγραφών και αμφιβόλου ποιότητας, που πολλές φορές οδηγεί σε πιέσεις στις τιμές και εξαπάτηση του καταναλωτή. «Εμείς πιστεύουμε ότι η απάντηση σε αυτό δεν είναι να μπούμε σε έναν “αγώνα τιμής”, αλλά να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην ποιότητα, στα βιώσιμα υλικά, σε αξιόπιστες λύσεις με τεχνική κατάρτιση και καλή εξυπηρέτηση και να αναδείξουμε τους κινδύνους που εγκυμονούν τα παράνομα υλικά», επισημαίνει ο κ. Ριζάκος.
Υπάρχουν επίσης ζητήματα που έχουν να κάνουν με το θεσμικό πλαίσιο, καθώς οι καθυστερήσεις, η γραφειοκρατία και οι συνεχείς αλλαγές σε κανονισμούς δυσκολεύουν κάθε επιχείρηση που θέλει να σχεδιάσει μακροπρόθεσμα, λέει ο ίδιος.
Κύριο χαρακτηριστικό της εταιρείας είναι οι διαρκείς επενδύσεις, που μόνο από το 2019 μέχρι σήμερα ξεπέρασαν τα 6 εκατ. ευρώ. Οι επόμενες προγραμματισμένες περιλαμβάνουν εγκατάσταση 600 KW φωτοβολταϊκών στη στέγη του παλιού κτιρίου στη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας, αυτόματη μηχανή σταθεροποίησης παλέτας, ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους των εγκαταστάσεων, προσθήκη άλλης μιας γραμμής παραγωγής, νέας πρέσας κ.ά.
«Σχεδιάζουμε τη δημιουργία καλουπιών για την παραγωγή θερμομονωτικών βιώσιμων οικολογικών πλακών σε ακόμα μεγαλύτερα πάχη για να καλύπτουμε την ανάγκη για ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. Σε συνεργασία με την BASF, με την οποία η εταιρεία μας είναι στρατηγικός συνεργάτης, σκοπεύουμε να εισάγουμε στην παραγωγή μας κι άλλες βιώσιμες πρώτες ύλες που προέρχονται από ανανεώσιμους πόρους για να μπορέσουμε να βγάλουμε στην αγορά ακόμα περισσότερα πράσινα προϊόντα. Η δυναμική μας επομένως δεν περιορίζεται μόνο στην ποσότητα παραγωγής. Εστιάζουμε στην ποιότητα, στην καινοτομία, στη βιωσιμότητα και τη συνέπεια ώστε να παραμένουμε πρωτοπόροι στον κλάδο των θερμομονωτικών υλικών, ενισχύοντας διαρκώς την εμπιστοσύνη των συνεργατών και των πελατών μας», καταλήγει ο κ. Ριζάκος.
