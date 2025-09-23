Η ελληνική εταιρεία που έγινε η «βασίλισσα του φελιζόλ»



Η αφετηρία και η διαδρομή

Η δραστηριότητα και οι χρήσεις

Μοιάζει εξαιρετικά απλό και ελαφρύ, ενώ το ξέρουμε όλοι καθώς σε κάποια στιγμή της ζωής μας έχουμε έρθει σε επαφή μαζί του. Ο λόγος για το διογκωμένο πολυστυρένιο, το γνωστό σε όλους φελιζόλ, που στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου «απλό», καθώς σήμερα χρησιμοποιείται ευρύτατα σε ένα μεγάλο φάσμα εφαρμογών: από τη συσκευασία, τη δόμηση και τη μόνωση μέχρι τη βιομηχανία, την ανακύκλωση, τη ναυπηγική και τη διακόσμηση. Είναι ένα υλικό που στο διάβα του χρόνου εξελίσσεται, με αποτέλεσμα να έχει αναπτυχθεί γύρω του ένας ολόκληρος τομέας της αγοράς.Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετές εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή και τις εφαρμογές του. Ανάμεσα σε αυτές και η Γ.Κ. Ριζάκος ΑΒΕΤΕ, η μεγαλύτερη παραγωγός διογκωμένης πολυστερίνης στη χώρα μας, με πολυετή διαδρομή και εμπειρία.Για την πορεία και τους βασικούς σταθμούς της, αλλά και μια σειρά άλλα θέματα μίλησε στο «business stories» ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Κωνσταντίνος Ριζάκος. Οπως αναφέρει, η Γ.Κ. Ριζάκος ΑΒΕΤΕ ξεκίνησε το 1981 από τον πολιτικό μηχανικό Γεώργιο Ριζάκο με πρώτη παραγωγική μονάδα διογκωμένου πολυστυρενίου EPS στο Αυλάκι Στυλίδας. Το 1987 μετακόμισε σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο 1ο χλμ. ΠΕΟ Λαμίας – Δομοκού. To 1993 ανοίγει το πρώτο της υποκατάστημα στη Μεταμόρφωση, ενώ παράλληλα αναβαθμίζει τον εξοπλισμό της με στόχο την είσοδο στην αγορά της διακόσμησης και των ειδικών κατασκευών. Το 1995 αποκτά τις πρώτες μορφοποιητικές μηχανές και εισέρχεται στον χώρο της συσκευασίας με EPS.To 2001 ανοίγει δεύτερο υποκατάστημα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης για καλύτερη εξυπηρέτηση της αγοράς της βορείου Ελλάδος. Το 2004 μετακινεί την έδρα της στη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας σε νέες μεγαλύτερες εγκαταστάσεις με γήπεδα 22 στρεμμάτων και κτίρια 9.000 τ.μ.Το 2006 εξαγοράζει την εταιρεία Ατλαντίς Α.Ε., που λειτουργεί ως δεύτερο υποκατάστημα Αθηνών. Το 2008 συνενώνει τα δύο υποκαταστήματα Αθηνών σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στις Αχαρνές με γήπεδο 10 στρεμμάτων και κτίριο 3.000 τ.μ.Το 2013 ο ιδρυτής Γεώργιος Ριζάκος συνταξιοδοτείται και αναλαμβάνουν τη διοίκηση ο γιος του Κωνσταντίνος Ριζάκος (μηχανολόγος μηχανικός) και η κόρη του Ελίνα Ριζάκου (αρχιτέκτων μηχανικός) ως πρόεδρος και αντιπρόεδρος αντίστοιχα. Το 2014 αποφασίζεται η μεταφορά του καταστήματος Θεσσαλονίκης στη Νεοχωρούδα και το 2020 προχωρά η κατασκευή νέου κτιρίου 3.000 τ.μ. στην έδρα της εταιρείας, στη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας, για να στεγάσει τη νέα υπερσύγχρονη γραμμή κοπτικών, μοναδική στα Βαλκάνια.Από το 2020 μέχρι σήμερα έχουν γίνει συνεχείς επενδύσεις αναβάθμισης και επέκτασης, εδραιώνοντας τη θέση της Ριζάκος ως της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής διογκωμένου πολυστυρενίου στην Ελλάδα, με σύνολο εγκαταστάσεων σε γήπεδα 46.000 τ.μ. και κτίρια 21.000 τ.μ. Σε επίπεδο μηχανολογικού εξοπλισμού, διαθέτει 2 νέες αυτόματες γραμμές παραγωγής, 3 πρέσες παραγωγής μπλοκ και 26 μορφοποιητικές μηχανές με δυναμικότητα κατανάλωσης πρώτης ύλης 20.000 τόνους ετησίως και παραγωγική δυναμικότητα που καλύπτει τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς – και όχι μόνο.Με τρεις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις σε Αθήνα και Λαμία, οργανωμένη παρουσία στη Θεσσαλονίκη μέσω αποθήκης 3PL και 15 φορτηγά, εξασφαλίζει την άμεση διάθεση των προϊόντων της σε όλη την επικράτεια.Ο κ. Ριζάκος αναφέρει ότι η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η παραγωγή διογκωμένου πολυστυρενίου για χρήσεις θερμομόνωσης, δόμησης και σεισμικής μόνωσης, διακόσμησης, συσκευασίας και πλέον και ηχομόνωσης για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Επίσης, είναι ιδιαίτερα ενεργή στο κομμάτι της εθελοντικής ανακύκλωσης.Οσον αφορά τις χρήσεις του φελιζόλ, ο επικεφαλής της εταιρείας τονίζει ότι είναι ένα υλικό που βρίσκει μεγάλη εφαρμογή σε διαφορετικούς τομείς λόγω της ιδιαίτερης δομής και των ιδιοτήτων του. Στον χώρο της δόμησης χρησιμοποιείται κυρίως ως θερμομονωτικό υλικό σε τοίχους, δώματα και δάπεδα, σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, αλλά και ως ελαφριά πλήρωση σε θεμελιώσεις κτιρίων, οδοποιίες, γέφυρες, καθώς και για την παρασκευή θερμοηχομονωτικών ελαφροσκυροδεμάτων.Παράλληλα, στον τομέα της συσκευασίας αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες λύσεις, καθώς προστατεύει ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, θερμοσίφωνες, τρόφιμα, φάρμακα και εύθραυστα αντικείμενα, φυτώρια, ενώ χρησιμοποιείται και για θερμομονωτικά κουτιά μεταφοράς τροφίμων ή ψαριών, αφού λόγω της ελαστικότητας και των εξαιρετικών θερμομονωτικών ιδιοτήτων του μπορεί να διατηρεί την υγρασία και τη φρεσκάδα των προϊόντων.Στη βιομηχανία και στις μεταφορές το συναντάμε σε έργα υποδομών ως υλικό πλήρωσης, στη ναυπηγική σε πλωτήρες, σωσίβια και πλωτές μαρίνες, αλλά και σε ελαφριές κατασκευές και εκμαγεία. Δεν λείπει επίσης από την καθημερινότητα και τον καταναλωτικό τομέα, όπου χρησιμοποιείται για διαφημιστικές επιγραφές, εκθεσιακά stands, καλλιτεχνικές δημιουργίες και εποχιακά διακοσμητικά. Οπως επισημαίνει μάλιστα ο πρόεδρος της εταιρείας, «έπειτα από ειδική επεξεργασία που κάνει η εταιρεία μας μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και για ηχομόνωση κατά του κρουστικού θορύβου στα δάπεδα, προσφέροντας έτσι ακόμα καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στα κτίρια».