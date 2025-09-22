Κορυφαία επενδυτική επιλογή για τη Mediobanca οι ελληνικές τράπεζες – Οι νέες τιμές-στόχοι
Αναβαθμίζει ΕΤΕ, Alpha και Πειραιώς σε «υπεραπόδοση», και «βλέπει» ανάκαμψη μετά το 2025 και προοπτικές κεφαλαιακής αξιοποίησης
Η Mediobanca, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής της ανάλυσης, τοποθετεί για ακόμη μία φορά την Ελλάδα στον «πυρήνα» των επενδυτικών της επιλογών. Η ομάδα των αναλυτών υπό τον Andrea Filtri επισημαίνει ότι, παρά την πρόσφατη άνοδο στις τραπεζικές μετοχές, τα θεμελιώδη μεγέθη στηρίζουν συνέχιση της θετικής πορείας, με επίκεντρο τις ελληνικές συστημικές. Η Mediobanca επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα αποτελεί στρατηγική επιλογή στο ευρωπαϊκό banking, με τρεις τράπεζες σε σύσταση «υπεραπόδοσης» και ελαφρώς υψηλότερους στόχους τιμών κατά 5% με 10%. Παρά τις πιέσεις του 2025 στα έσοδα από τόκους, η προοπτική σταθεροποίησης και οι δυνατότητες αξιοποίησης κεφαλαίων, ιδίως για την ΕΤΕ, δημιουργούν τις βάσεις για δεύτερο κύμα αποτιμητικής ανόδου στον κλάδο.
Νέες τιμές στόχοι και συστάσειςΗ Εθνική Τράπεζα είναι το μεγάλο νέο της έκθεσης, καθώς αναβαθμίζεται σε σύσταση «υπεραπόδοσης» από «ουδέτερη» με τιμή στόχο €15,00 (από €13,60 προηγουμένως), που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου 26%. Η Alpha Bank διατηρείται σε σύσταση «υπεραπόδοσης» με νέο στόχο €4,40 (από €4,00), με περιθώριο ανόδου 29%. Η Τράπεζα Πειραιώς επίσης σε σύσταση «υπεραπόδοσης» με αναθεωρημένο στόχο €8,80 (από €8,30), και περιθώριο 28%. Η Eurobank μένει σε σύσταση «ουδέτερη», με τιμή στόχο €3,70 (από €3,60), με ανοδικό περιθώριο 14%. Με τον τρόπο αυτό, τρεις από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες λαμβάνουν «buy call», ενώ η Eurobank, λόγω πιο περιορισμένου χώρου επανεκτίμησης, διατηρείται σε ουδέτερη στάση.
