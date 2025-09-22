Στουρνάρας: Δεν υπάρχει λεφτόδεντρο - Θα χρεοκοπήσουμε αν αυξήσουμε μισθούς χωρίς αντίκρισμα παραγωγικότητας

Καμπανάκι από τον διοικητή της ΤτΕ - Η σημαντικότερη επιτυχία είναι ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα μειώνει το δημόσιο χρέος ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ κατά 10 μονάδες τον χρόνο