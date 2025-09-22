Επιστροφή ενοικίου και σε όσους δεν δήλωσαν σωστά τον αριθμό μισθωτηρίου στη φορολογική δήλωση
Η ΑΑΔΕ θα εντοπίσει τους δικαιούχους με διασταυρώσεις - Τέλη Νοεμβρίου η καταβολή – Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου η διορία για τροποποιήσεις
Μέτρα για να διασφαλίσει ότι κανείς από τους περίπου 1,2 εκατομμύρια ενοικιαστές δεν θα χάσει την επιστροφή ενός ενοικίου ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο, ακόμη κι αν δεν έχει δηλωθεί σωστά ο αριθμός του μισθωτηρίου στη φορολογική δήλωση. Η ενίσχυση –μέχρι 800 ευρώ για την κύρια κατοικία και άλλο τόσο για φοιτητική– θα καταβληθεί στα τέλη Νοεμβρίου χωρίς αίτηση και με πλήρη αυτοματισμό.
Η κοινή υπουργική απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες θα ανοίξει τον δρόμο για ηλεκτρονικές διασταυρώσεις από την ΑΑΔΕ, ώστε όσοι έχουν ενεργό μισθωτήριο συμβόλαιο –ακόμα κι αν δεν έχουν συμπληρώσει τον κωδικό 081– να λάβουν κανονικά το ποσό. Πρόκειται για μια δικλείδα ασφαλείας για όσους δεν προλάβουν να κάνουν την αλλαγή στη δήλωση ή την αγνόησαν.
Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για τροποποιητικές δηλώσεις λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου, χωρίς πρόστιμο για όσους θέλουν να διορθώσουν μόνοι τους τα στοιχεία. Αλλά και να μη γίνει η αλλαγή, η ΑΑΔΕ θα τρέξει διασταυρώσεις και θα αναγνωρίσει αυτόματα τις περιπτώσεις με δηλωμένο ηλεκτρονικό μισθωτήριο.
Η πληρωμή της ενίσχυσης θα γίνει αυτόματα, στο τέλος Νοεμβρίου, με βάση τη φορολογική δήλωση του προηγούμενου έτους, όπως θα έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη του Σεπτεμβρίου. Το μέτρο καλύπτει 948.000 νοικοκυριά, που νοικιάζουν κύρια ή φοιτητική κατοικία, και προβλέπει επιπλέον 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος.
Όπως τόνισε πρόσφατα ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας «θα κάνουμε όλες τις δυνατές και νόμιμες διαδικασίες για να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι συμπολίτες μας που δικαιούνται αυτή τη σημαντική ενίσχυση θα τη λάβουν».
Τα εισοδηματικά όρια ξεκινούν από 20.000 ευρώ για άγαμους, φτάνουν τα 28.000 ευρώ για έγγαμους (με προσαυξήσεις ανά παιδί) και ξεκινούν από 31.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες. Η αντικειμενική αξία περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος. Για φοιτητική στέγη δεν υπάρχει περιουσιακό όριο.
Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με χρέη. Σε περίπτωση ψευδών στοιχείων, προβλέπεται επιστροφή του ποσού με επιτόκιο 8,76% και αποκλεισμός από το μέτρο για τρία έτη.
Το φετινό μοντέλο λειτουργεί ως μεταβατικό στάδιο. Από το 2026, η τραπεζική πληρωμή του ενοικίου θα είναι υποχρεωτική για τη λήψη της επιστροφής.
