Τα βρετανικά πανεπιστήμια «κυνηγούν» τους φοιτητές – Κρίση σε μία από τις ισχυρότερες βιομηχανίες της χώρας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Άνοιγμα» σε περισσότερους εγχώριους φοιτητές, «δυναμική τιμολόγηση» στα δίδακτρα, συγχωνεύσεις, αναζήτηση νέων κατευθύνσεων - Πώς η στασιμότητα των πανεπιστημίων απειλεί τις τοπικές κοινωνίες

«Την ημέρα των αποτελεσμάτων του A-level φέτος, ένας αριθμός ρεκόρ αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έγινε δεκτός στο πανεπιστήμιο της πρώτης τους επιλογής. Αυτό είναι ένα σύμπτωμα του κλίματος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου τα στάσιμα δίδακτρα, οι αυξανόμενοι περιορισμοί για τους διεθνείς φοιτητές, η μειωμένη χρηματοδότηση της έρευνας και το υψηλότερο κόστος θέτουν τα πανεπιστήμια σε αυξανόμενο ανταγωνισμό μεταξύ τους για περισσότερους εγχώριους φοιτητές και, κυρίως, για τα δίδακτρα που πληρώνουν αυτοί οι φοιτητές».

