Ιστορικό τετραπλό ρεκόρ στη Wall Street - Σε θέση οδηγού Intel και Nvidia
Για πρώτη φορά από το 2021 και οι τέσσερις δείκτες με κλείσιμο-ρεκόρ, κάτι που έχει γίνει μόλις 25 φορές μέσα στον τελευταίο αιώνα - Άνεμο αισιοδοξίας έφερε η μείωση επιτοκίων από τη Fed και το θετικό dot plot - Η συμφωνία Intel και Nvidia τροφοδότησε το τεχνολογικό ράλι
Οι αμερικανικές μετοχές εκτινάχθηκαν σε νέα ιστορικά υψηλά την Πέμπτη, καθώς η διάθεση για ρίσκο κυριάρχησε στη Wall Street μετά την πρώτη μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve για τη φετινή χρονιά και το σήμα της για νέες περικοπές τους επόμενους μήνες. Παράλληλα το deal Intel και Nvidia τροφοδότησε ένα ακόμη τεχνολογικό ράλι.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones έκλεισε με άνοδο 0,27% στο υψηλό των 46.142 μονάδων, ο S&P 500 εκτοξεύτηκε σε νέο ρεκόρ στις 6.631 μονάδες με αύξηση 0,48% και ο Nasdaq έκανε άλμα ύψους 0,94% φτάνοντας σε νέο «ταβάνι» στις 22.470 μονάδες.
Αξιοσημείωτα και τα ισχυρά κέρδη του δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000, ο οποίος με αύξηση 2,46%, κατέγραψε το πρώτο του ιστορικό υψηλό από τον Νοέμβριο του 2021.
Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη φορά από το 2021 που και οι τέσσερις δείκτες της αμερικανικής αγοράς κόβουν το νήμα με κλείσιμο-ρεκόρ, κάτι που έχει καταγραφεί μόλις 25 φορές μέσα στον τελευταίο αιώνα.
Εύλογα τα σημερινά κέρδη τους δείκτες σε τροχιά για σημαντικά εβδομαδιαία κέρδη. Ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,9% στην εβδομάδα, βαδίζοντας προς την έκτη άνοδο στις τελευταίες επτά εβδομάδες. Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 αναδεικνύεται σε μεγάλο κερδισμένο, καθώς κατευθύνεται προς εβδομαδιαία άνοδο ύψους 2,5%.
Στις αγορές ομολόγων οι κρατικοί τίτλοι πιέστηκαν οδηγώντας ανοδικά τις αποδόσεις. Το 10ετές ανέβηκε στο 4,102% και το 2ετές στο 3,568%.
Παράγοντας-κλειδί για το κλίμα ενθουσιασμού στην αγορά στάθηκε φυσικά η απόφαση της Fed να ξεκινήσει και πάλι τη νομισματική χαλάρωση, εστιάζοντας στην μεγάλη αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας και αγνοώντας τον ανθεκτικό πληθωρισμό.
Η Fed μείωσε το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρος 4,00%–4,25%, με τον νεοδιορισμένο διοικητή Στίβεν Μίραν να είναι ο μόνος που διαφώνησε ζητώντας μείωση 50 μονάδων.
Επιπλέον, οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας προέβλεψαν στο αναθεωρημένο dot plot, δύο ακόμη μειώσεις ως το τέλος του έτους, επικαλούμενοι την επιβράδυνση στην αγορά εργασίας.
Το βελτιωμένο dot plot αλλά και η σχεδόν ομόφωνη απόφαση της FOMC, μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι πιέσεων και εσωτερικών διαφωνιών, καθησύχασε την αγορά και αναζωπύρωσε το αγοραστικό ενδιαφέρον, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, προσπάθησε να κρατήσει χαμηλά τις προσδοκίες των επενδυτών δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως η χθεσινή περικοπή έγινε για τη διαχείριση του ρίσκου.
Ο Πάουελ, έκανε λόγο για «μια δύσκολη κατάσταση», σημειώνοντας ότι το ρίσκο για τον πληθωρισμό κινείται ανοδικά, ενώ οι κίνδυνοι για την απασχόληση είναι καθοδικοί.
Tα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, που ανακοινώθηκαν νωρίτερα, για τις νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας έδειξαν μείωση τους κατά 33.000 στις 231.000, που είναι η μεγαλύτερη πτώση σχεδόν τεσσάρων ετών.
«Αν και αυτή μπορεί να θεωρηθεί απλώς μια μείωση επιτοκίων για τη διαχείριση του κινδύνου, ήταν αρκετή για να ωθήσει τους επενδυτές σε νέο ράλι», σχολίασε ο Ντέιβ Μαζα, CEO της Roundhill Financial. «Όταν είσαι ήδη αισιόδοξος, είναι εύκολο να μείνεις αισιόδοξος, ειδικά όταν οι ανησυχίες για πληθωρισμό, αγορά εργασίας και δασμούς αρχίζουν να φαντάζουν ξεπερασμένες, έστω κι αν δεν έχουν εξαλειφθεί».
Σε επίπεδο μετοχών, τα κέρδη της Πέμπτης σηματοδότησαν αντιστροφή της αρχικής αντίδρασης των traders την προηγούμενη ημέρα, όταν οι επενδυτές είχαν ρευστοποιήσει τεχνολογικούς τίτλους μετά τις συγκρατημένες δηλώσεις του Τζερόμ Πάουελ. Έφτανε, εξάλλου, η εντυπωσιακή συμφωνία μεταξύ Intel και Nvidia για να δημιουργήσει ένα κλίμα ενθουσιασμού που ξεκίνησε από τις Big Tech και σταδιακά παρέσυρε όλη την αγορά.
Η Nvidia αιφνιδίασε ευχάριστα τους επενδυτές ανακοινώνοντας επένδυση ύψους 5 δισ. δολαρίων στην Intel, με στόχο την από κοινού ανάπτυξη μικροτσίπ για PC και data centers, με τρόπο που θα ευνοεί και την στρατηγική Τραμπ για ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής.
«Για τη Nvidia η κίνηση αυτή ενισχύει τη θέση της ως ηγέτιδας δύναμης στον κλάδο… αλλά και η Intel αποκτά ισχυρότερη παρουσία στον εταιρικό τομέα. Συνεπώς, η συνεργασία τους θα μπορούσε να διευκολύνει τις επιχειρηματικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης» σχολίασε χαρακτηριστικά σε σημείωμα της η Bank of America.
H μετοχή της ίδιας της Intel εκτοξεύτηκε περίπου κατά 24%, ενώ σημαντική άνοδο κοντά στο 4% κατέγραψε και η Nvidia. Αναλόγως ο ευρύτερος κλάδος των ημιαγωγών πήρε τα… πάνω του, με έτερες ωφελημένες την Applied Materials, την Synopsys και την KLA-Tencor.
Στις κερδισμένες των Big Tech ξεχώρισε, επίσης, η Alphabet μετά από δημοσίευμα των Financial Times που ανέφερε ότι το Πεκίνο βάζει στο αρχείο την έρευνα που είχε ξεκινήσει, τον περασμένο Φεβρουάριο, για παραβίαση αντιμονοπωλιακών κανόνων από την Google. Μάλιστα, η απόφαση ελήφθη μετά το νέο γύρο των εμπορικών συνομιλιών ΗΠΑ και Κίνας.
Ισχυρά κέρδη κατέγραψε, επίσης, η CrowdStrike, καθώς επωφελήθηκε από θετικές αναβαθμίσεις της μετοχής της από αναλυτές, αλλά και η Micron Technology που επέκτεινε το ανοδικό της σερί για 12η συνεχόμενη συνεδρίαση.
Στον αντίποδα, οι μετοχές του καταναλωτικού τομέα και της βιομηχανίας εστίασης δέχτηκαν πιέσεις. Η Darden Restaurants έχασε έδαφος μετά την ανακοίνωση τριμηνιαίων αποτελεσμάτων που απογοήτευσαν την αγορά, όπως και η Cracker Barrel.
Καθοδικά κινήθηκε η Nucor, μία από τις μεγαλύτερες χαλυβουργίες των ΗΠΑ, μετά τις δηλώσεις της διοίκησης για ασθενική μελλοντική ζήτηση, όπως και η μετοχή της Live Nation Entertainment, καθώς μαζί με τη θυγατρική της Ticketmaster, βρέθηκαν αντιμέτωπες με αγωγή από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC) και επτά Πολιτείες για την αδυναμία τους να περιορίσουν τη χρήση αυτοματοποιημένων bots και μεγάλης κλίμακας μεταπωλήσεων εισιτηρίων.
