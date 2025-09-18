Ιστορικό τετραπλό ρεκόρ στη Wall Street - Σε θέση οδηγού Intel και Nvidia

«Αν και αυτή μπορεί να θεωρηθεί απλώς μια μείωση επιτοκίων για τη διαχείριση του κινδύνου, ήταν αρκετή για να ωθήσει τους επενδυτές σε νέο ράλι», σχολίασε ο Ντέιβ Μαζα, CEO της Roundhill Financial. «Όταν είσαι ήδη αισιόδοξος, είναι εύκολο να μείνεις αισιόδοξος, ειδικά όταν οι ανησυχίες για πληθωρισμό, αγορά εργασίας και δασμούς αρχίζουν να φαντάζουν ξεπερασμένες, έστω κι αν δεν έχουν εξαλειφθεί».Σε επίπεδο μετοχών, τα κέρδη της Πέμπτης σηματοδότησαν αντιστροφή της αρχικής αντίδρασης των traders την προηγούμενη ημέρα, όταν οι επενδυτές είχαν ρευστοποιήσει τεχνολογικούς τίτλους μετά τις συγκρατημένες δηλώσεις του Τζερόμ Πάουελ. Έφτανε, εξάλλου, η εντυπωσιακή συμφωνία μεταξύ Intel και Nvidia για να δημιουργήσει ένα κλίμα ενθουσιασμού που ξεκίνησε από τις Big Tech και σταδιακά παρέσυρε όλη την αγορά.Η Nvidia αιφνιδίασε ευχάριστα τους επενδυτές ανακοινώνοντας επένδυση ύψους 5 δισ. δολαρίων στην Intel, με στόχο την από κοινού ανάπτυξη μικροτσίπ για PC και data centers, με τρόπο που θα ευνοεί και την στρατηγική Τραμπ για ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής.«Για τη Nvidia η κίνηση αυτή ενισχύει τη θέση της ως ηγέτιδας δύναμης στον κλάδο… αλλά και η Intel αποκτά ισχυρότερη παρουσία στον εταιρικό τομέα. Συνεπώς, η συνεργασία τους θα μπορούσε να διευκολύνει τις επιχειρηματικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης» σχολίασε χαρακτηριστικά σε σημείωμα της η Bank of America.H μετοχή της ίδιας της Intel εκτοξεύτηκε περίπου κατά 24%, ενώ σημαντική άνοδο κοντά στο 4% κατέγραψε και η Nvidia. Αναλόγως ο ευρύτερος κλάδος των ημιαγωγών πήρε τα… πάνω του, με έτερες ωφελημένες την Applied Materials, την Synopsys και την KLA-Tencor.Στις κερδισμένες των Big Tech ξεχώρισε, επίσης, η Alphabet μετά από δημοσίευμα των Financial Times που ανέφερε ότι το Πεκίνο βάζει στο αρχείο την έρευνα που είχε ξεκινήσει, τον περασμένο Φεβρουάριο, για παραβίαση αντιμονοπωλιακών κανόνων από την Google. Μάλιστα, η απόφαση ελήφθη μετά το νέο γύρο των εμπορικών συνομιλιών ΗΠΑ και Κίνας.Ισχυρά κέρδη κατέγραψε, επίσης, η CrowdStrike, καθώς επωφελήθηκε από θετικές αναβαθμίσεις της μετοχής της από αναλυτές, αλλά και η Micron Technology που επέκτεινε το ανοδικό της σερί για 12η συνεχόμενη συνεδρίαση.Στον αντίποδα, οι μετοχές του καταναλωτικού τομέα και της βιομηχανίας εστίασης δέχτηκαν πιέσεις. Η Darden Restaurants έχασε έδαφος μετά την ανακοίνωση τριμηνιαίων αποτελεσμάτων που απογοήτευσαν την αγορά, όπως και η Cracker Barrel.Καθοδικά κινήθηκε η Nucor, μία από τις μεγαλύτερες χαλυβουργίες των ΗΠΑ, μετά τις δηλώσεις της διοίκησης για ασθενική μελλοντική ζήτηση, όπως και η μετοχή της Live Nation Entertainment, καθώς μαζί με τη θυγατρική της Ticketmaster, βρέθηκαν αντιμέτωπες με αγωγή από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC) και επτά Πολιτείες για την αδυναμία τους να περιορίσουν τη χρήση αυτοματοποιημένων bots και μεγάλης κλίμακας μεταπωλήσεων εισιτηρίων.