Φοιτητικό επίδομα: Ανοιχτή ξανά η πλατφόρμα για λίγες ημέρες

Ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023: 70.875.000€Ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024: 81.680.000€Τέλος,, επισημαίνεται ότι προχωράμέσω ΣΔΙΤ, ως εξής:Πανεπιστήμιο Κρήτης - 255 εκατ. €710 κλίνες στο Ρέθυμνο136 κλίνες στο ΗράκλειοΔημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - 133.1 εκατ. €350 κλίνες στην Αλεξανδρούπολη350 κλίνες στην ΚομοτηνήΠανεπιστήμιο Θεσσαλίας - 116.7 εκατ. €640 κλίνες στον Βόλο123 κλίνες στη ΛαμίαΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - 105.3 εκατ. €350 κλίνες στην Κοζάνη150 κλίνες στη Φλώρινα150 κλίνες στην Καστοριά100 κλίνες στην ΠτολεμαΐδαΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - 82 εκατ. €100 κλίνες στην Άνω και Κάτω Λίμνη του Δήμου ΦυλήςΕθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – 45.4 εκατ. €Ανακαίνιση παλαιάς φοιτητικής εστίας - 450 κλίνεςΗ Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε:«Η μείωση του οικονομικού βάρους που συνεπάγεται η φοίτηση των παιδιών, μακριά από το σπίτι είναι πρωταρχική φροντίδα για εμάς στο Υπουργείο Παιδείας και συνολικά στην κυβέρνηση. Γνωρίζουμε πως το ενοίκιο επηρεάζει σημαντικά το κόστος διαβίωσης, αυτό που στην καθημερινή συζήτηση, περιγράφουμε όλοι ως ακρίβεια. Για τη διασφάλιση οικονομικής και αξιοπρεπούς στέγης για τα παιδιά που φοιτούν στο δημόσιο πανεπιστήμιο, έχουμε θέσει ήδη από το 2019 , σε εφαρμογή μια συνεκτική πολιτική. Με μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στόχευση. Πρώτον, αυξήσαμε σημαντικά το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα με ειδική μέριμνα για τους φοιτητές στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Από τα 51 εκ. ευρώ που διατέθηκαν το 2019, με τις διαδοχικές αυξήσεις στα ποσά φτάσαμε πέρυσι στα 82 εκ. ευρώ. Δεύτερον, προχωράμε με γρήγορους ρυθμούς ένα ευρύ πρόγραμμα αναβάθμισης και ανακαίνισης των υφιστάμενων φοιτητικών εστιών αλλά και δημιουργίας νέων σύγχρονων, σε συνέργεια του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Μόλις ολοκληρωθεί ο συγκεκριμένος σχεδιασμός, θα έχουμε διαμορφώσει χιλιάδες σύγχρονες, οικονομικές και ασφαλείς φοιτητικές κατοικίες σε ολόκληρη τη χώρα. Από την Αλεξανδρούπολη και την Πτολεμαϊδα μέχρι την Καλαμάτα και το Ρέθυμνο. Ενταγμένες στο πλαίσιο του δημόσιο Πανεπιστημίου. Θα παρέχεται έτσι σε κάθε νέο και νέα, η δυνατότητα να σπουδάζει μακριά από το σπίτι του, χωρίς η στέγαση να αποτελεί βραχνά για τις οικογένειες, για τα ευάλωτα νοικοικυριά. Προασπίζουμε στην πράξη και όχι δια ανέξοδων ρητορικών διακηρύξεων, την ποιοτική σύγχρονη δημόσια εκπαίδευση. Βήμα - βήμα διασφαλίζουμε την ισότιμη πρόσβαση όλων στη μόρφωση. Η παιδεία παραμένει ο ισχυρότερος κοινωνικός ανελκυστήρας και για τη ΝΔ αποτελεί ταυτοτικό ζήτημα η πολύπλευρη ενίσχυσή της».Ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκος Παπαϊωάννου, δήλωσε σχετικά:«Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης των φοιτητών και ενισχύοντας την πρόσβασή τους στην ανώτατη εκπαίδευση, γι’ αυτό και έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντική αύξηση του στεγαστικού επιδόματος.Η ενίσχυση του στεγαστικού επιδόματος, σε συνδυασμό με την επέκταση της εφαρμογής του, από το ακαδημαϊκό έτος 2024-25, ώστε να αφορά σε μίσθωση ακινήτου το οποίο βρίσκεται σε οποιοδήποτε Δήμο εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας στα διοικητικά όρια της οποίας εδρεύει το Τμήμα του Α.Ε.Ι. του φοιτητή, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του, αποδεικνύει τη σταθερή δέσμευσή μας να επενδύουμε στη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση.Παράλληλα, μεριμνώντας για τη φοιτητική στέγη προχωρούμε και στη δημιουργία νέων φοιτητικών εστιών μέσω ΣΔΙΤ, σε 6 ΑΕΙ, συνολικής αξίας 737,5 εκατ. €, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον που θα επιτρέπει στους νέους μας να σπουδάζουν με καλύτερους όρους».