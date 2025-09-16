Ολοταχώς για υψηλό 4 ετών το ευρώ, ορατό το επίπεδο του $1,20

Η ζήτηση υποστηρίζεται από τις προσδοκίες ότι η ΕΚΤ δεν θα μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια σε μια περίοδο που η Fed φαίνεται έτοιμη να ξεκινήσει έναν κύκλο χαλάρωσης