Ολοταχώς για υψηλό 4 ετών το ευρώ, ορατό το επίπεδο του $1,20
Ολοταχώς για υψηλό 4 ετών το ευρώ, ορατό το επίπεδο του $1,20
Η ζήτηση υποστηρίζεται από τις προσδοκίες ότι η ΕΚΤ δεν θα μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια σε μια περίοδο που η Fed φαίνεται έτοιμη να ξεκινήσει έναν κύκλο χαλάρωσης
Το ευρώ πλησίασε το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονταν για μια μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, η οποία θα εδραιώσει την αποκλίνουσα πορεία της από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο σήμερα Τρίτη, κερδίζοντας έως και 0,3% στα 1,1791 δολάρια. Έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 14% το 2025, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση εννέα μηνών που έχει καταγραφεί ποτέ.
Η υπέρβαση του υψηλού επιπέδου του Ιουλίου στα 1,1829 δολάρια θα σηματοδοτούσε το ισχυρότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2021 και οι επιλογές υποδηλώνουν ότι αυτό θα μπορούσε να προετοιμάσει το έδαφος για μια άνοδο στο επίπεδο των 1,20 δολαρίων, το οποίο παρακολουθείται στενά.
Η ζήτηση υποστηρίζεται από τις προσδοκίες ότι η ΕΚΤ δεν θα μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια σε μια περίοδο που η Fed φαίνεται έτοιμη να ξεκινήσει έναν κύκλο χαλάρωσης. Η προοπτική τριών πλήρων μειώσεων των επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης μέχρι το τέλος του έτους ενισχύει την ελκυστικότητα του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Στα μπουζούκια η εθνική μπάσκετ για το χάλκινο: Το συρτάκι του Αντετοκούνμπο, το τραγούδι του Λαρεντζάκη και το «που 'σαι Θανάση»
«Η Γάζα καίγεται»: Το Ισραήλ ξεκίνησε τη χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης
Οι αλλαγές στα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα φέρνουν πίσω στους δρόμους τα... δίλιτρα - Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
Το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο σήμερα Τρίτη, κερδίζοντας έως και 0,3% στα 1,1791 δολάρια. Έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 14% το 2025, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση εννέα μηνών που έχει καταγραφεί ποτέ.
Η υπέρβαση του υψηλού επιπέδου του Ιουλίου στα 1,1829 δολάρια θα σηματοδοτούσε το ισχυρότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2021 και οι επιλογές υποδηλώνουν ότι αυτό θα μπορούσε να προετοιμάσει το έδαφος για μια άνοδο στο επίπεδο των 1,20 δολαρίων, το οποίο παρακολουθείται στενά.
Η ζήτηση υποστηρίζεται από τις προσδοκίες ότι η ΕΚΤ δεν θα μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια σε μια περίοδο που η Fed φαίνεται έτοιμη να ξεκινήσει έναν κύκλο χαλάρωσης. Η προοπτική τριών πλήρων μειώσεων των επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης μέχρι το τέλος του έτους ενισχύει την ελκυστικότητα του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Στα μπουζούκια η εθνική μπάσκετ για το χάλκινο: Το συρτάκι του Αντετοκούνμπο, το τραγούδι του Λαρεντζάκη και το «που 'σαι Θανάση»
«Η Γάζα καίγεται»: Το Ισραήλ ξεκίνησε τη χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης
Οι αλλαγές στα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα φέρνουν πίσω στους δρόμους τα... δίλιτρα - Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα