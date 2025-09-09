ΔΕΠΑ: Στην τελική ευθεία ο διαγωνισμός για τη νέα μονάδα φυσικού αερίου στη Λάρισα
ΔΕΠΑ: Στην τελική ευθεία ο διαγωνισμός για τη νέα μονάδα φυσικού αερίου στη Λάρισα
Μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου οι προσφορές από τέσσερις τεχνικές εταιρείες- Συμβόλαιο με την Mitsubishi για την τουρμπίνα
Με ισχυρό ενδιαφέρον από κορυφαίους τεχνικούς ομίλους της χώρας και μία διεθνή εταιρεία, προχωρά ο διαγωνισμός για την κατασκευή της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στη Λάρισα λίγους μήνες μετά τις επίσημες ανακοινώσεις για το σχεδιασμό της επένδυσης.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι προσφορές θα κατατεθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου, με τη διαδικασία να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον τεσσάρων υποψηφίων. Η επένδυση, συνολικού ύψους 600 εκατ. ευρώ, αφορά μονάδα συνδυασμένου κύκλου (CCGT) καθαρής ισχύος 792 MW και χαρακτηρίζεται ως μία από τις πλέον φιλόδοξες ενεργειακές υποδομές των τελευταίων ετών.
Ιδρυτικός μέτοχος και βασικός επενδυτής του έργου με 65% είναι η Glavenia, ή ο οποία διατηρεί την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου. Η ΔΕΠΑ Εμπορίας, που εισήλθε πρόσφατα στο μετοχικό κεφάλαιο της «Λάρισα Θερμοηλεκτρική Μ.Α.Ε.» με ποσοστό 35%, έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στο έργο, εξασφαλίζοντας τον έλεγχο της διοίκησης αλλά και τη μελλοντική διαχείριση της παραγόμενης ενέργειας. Η προμήθεια φυσικού αερίου θα γίνεται επίσης μέσω της εταιρείας, με τον ΔΕΣΦΑ και τον ΑΔΜΗΕ να έχουν ήδη δώσει το πράσινο φως για τη σύνδεση της μονάδας στο εθνικό δίκτυο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τι λένε 3 σεισμολόγοι για τα 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια: Πιθανός μετασεισμός έως και 4R, δεν φαίνεται ενεργοποίηση άλλου ρήγματος
Αυξήσεις κάθε δύο χρόνια για τους ενστόλους - Τι αλλάζει στο μισθολόγιο για Ένοπλες Δυνάμεις, αστυνομία, λιμενικό και πυροσβεστική, δείτε πίνακες
Η Γαλλία αντιμέτωπη με το χρέος και τον διχασμό: «Πώς να κυβερνήσεις μια χώρα που έχει 246 διαφορετικά είδη τυριού;»
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι προσφορές θα κατατεθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου, με τη διαδικασία να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον τεσσάρων υποψηφίων. Η επένδυση, συνολικού ύψους 600 εκατ. ευρώ, αφορά μονάδα συνδυασμένου κύκλου (CCGT) καθαρής ισχύος 792 MW και χαρακτηρίζεται ως μία από τις πλέον φιλόδοξες ενεργειακές υποδομές των τελευταίων ετών.
Ιδρυτικός μέτοχος και βασικός επενδυτής του έργου με 65% είναι η Glavenia, ή ο οποία διατηρεί την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου. Η ΔΕΠΑ Εμπορίας, που εισήλθε πρόσφατα στο μετοχικό κεφάλαιο της «Λάρισα Θερμοηλεκτρική Μ.Α.Ε.» με ποσοστό 35%, έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στο έργο, εξασφαλίζοντας τον έλεγχο της διοίκησης αλλά και τη μελλοντική διαχείριση της παραγόμενης ενέργειας. Η προμήθεια φυσικού αερίου θα γίνεται επίσης μέσω της εταιρείας, με τον ΔΕΣΦΑ και τον ΑΔΜΗΕ να έχουν ήδη δώσει το πράσινο φως για τη σύνδεση της μονάδας στο εθνικό δίκτυο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τι λένε 3 σεισμολόγοι για τα 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια: Πιθανός μετασεισμός έως και 4R, δεν φαίνεται ενεργοποίηση άλλου ρήγματος
Αυξήσεις κάθε δύο χρόνια για τους ενστόλους - Τι αλλάζει στο μισθολόγιο για Ένοπλες Δυνάμεις, αστυνομία, λιμενικό και πυροσβεστική, δείτε πίνακες
Η Γαλλία αντιμέτωπη με το χρέος και τον διχασμό: «Πώς να κυβερνήσεις μια χώρα που έχει 246 διαφορετικά είδη τυριού;»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα