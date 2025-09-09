ΔΕΠΑ: Στην τελική ευθεία ο διαγωνισμός για τη νέα μονάδα φυσικού αερίου στη Λάρισα

Διαβάστε περισσότερα στο

Με ισχυρό ενδιαφέρον από κορυφαίους τεχνικούς ομίλους της χώρας και μία διεθνή εταιρεία, προχωρά ο διαγωνισμός για την κατασκευή της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στηλίγους μήνες μετά τις επίσημες ανακοινώσεις για το σχεδιασμό της επένδυσης.Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι προσφορές θα κατατεθούν, με τη διαδικασία να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον. Η επένδυση, συνολικού ύψουςαφορά μονάδα συνδυασμένου κύκλου (CCGT) καθαρής ισχύος 792 MW και χαρακτηρίζεται ως μία από τιςτων τελευταίων ετών.Ιδρυτικός μέτοχος και βασικός επενδυτής του έργου με 65% είναι η, ή ο οποία διατηρεί την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου. Η ΔΕΠΑ Εμπορίας, που εισήλθε πρόσφατα στο μετοχικό κεφάλαιο τηςμε ποσοστό 35%, έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στο έργο, εξασφαλίζοντας τον έλεγχο της διοίκησης αλλά και τη μελλοντική διαχείριση της παραγόμενης ενέργειας. Η προμήθειαθα γίνεται επίσης μέσω της εταιρείας, με τονκαι τοννα έχουν ήδη δώσει το πράσινο φως για τη σύνδεση της μονάδας στο εθνικό δίκτυο.