IDEAL Holdings: Σχέδιο για είσοδο της Αttica στο Euronext Athens και δημόσια προσφορά μετοχών
Ο Όμιλος εταιρειών έχει εκκινήσει τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες για την αξιολόγηση της συναλλαγής, σε συνεργασία με την attica
Σε τροχιά πιθανής εισόδου στο Χρηματιστήριο θέτει την attica η IDEAL Holdings, ανοίγοντας παράλληλα το ενδεχόμενο διάθεσης μέρους των μετοχών στο επενδυτικό κοινό, μέσω δημόσιας προσφοράς. Παράλληλα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, εξετάζεται η εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της attica στο Euronext Athens.
Ακολουθεί η ανακοίνωση:
Η IDEAL Holdings ανακοινώνει ότι η ελεγχόμενη από αυτήν Κυπριακή θυγατρική της, Kymora Limited, μοναδική μέτοχος της ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (“attica”), εξετάζει το ενδεχόμενο διάθεσης στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα μέρους των υφιστάμενων μετοχών που κατέχει στην attica μέσω δημόσιας προσφοράς. Παράλληλα εξετάζεται η ενδεχόμενη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της attica προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Euronext Athens).
Στο πλαίσιο αυτό και σε συνεργασία με την attica, έχει εκκινήσει τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες για την αξιολόγηση της συναλλαγής.
Η λήψη οποιασδήποτε οριστικής απόφασης για τη διενέργεια της δημόσιας προσφοράς ή/και την εισαγωγή των μετοχών της attica προς διαπραγμάτευση, καθώς και τους όρους και το χρονοδιάγραμμα αυτής, θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Η IDEAL Holdings θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε σχετική εξέλιξη σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
Η συναλλαγή τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την αίρεση λήψης οριστικής απόφασης από τα αρμόδια εταιρικά όργανα, και των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά, καθώς και της λήψης των απαιτούμενων κανονιστικών και εποπτικών εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου και της αίτησης εισαγωγής από τις αρμόδιες αρχές.
Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για υποβολή προσφοράς αγοράς κινητών αξιών, ούτε σύσταση ή προτροπή για επενδυτική απόφαση.
