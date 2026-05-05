Προφυλακίστηκε ο Ουκρανός που επιτέθηκε σε οικογένεια στη Χαλκιδική επειδή νόμιζε ότι ήταν Ρώσοι
Έγινε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη
Προφυλακίστηκε ο 32χρονος Ουκρανός που επιτέθηκε με μαχαίρι σε οικογένεια από την Χαλκιδική πιστεύοντας ότι ήταν Ρώσοι.
Ο δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στον ανακριτή όπου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ανάκρισης, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Στο μεταξύ, έγινε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, ενώ ορίστηκε και ένα δεύτερο ραντεβού με τους γιατρούς την ερχόμενη Πέμπτη,
Εν αναμονή των γνωματεύσεων ο 32χρονος παραμένει προσωρινά κρατούμενος και θα οδηγηθεί για την ώρα στις φυλακές Διαβατών.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 32χρονος φέρεται να ανέφερε αντιμετωπίζει εδώ και αρκετά χρόνια -σύμφωνα και με την υπεράσπισή του- προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως, ενώ φέρεται να επικαλέστηκε ότι ήταν σε κίνδυνο, ότι δέχτηκε επίθεση από Ρώσους και αμύνθηκε με ένα μαχαίρι για να προστατέψει τον αδερφό του.
Όσον αφορά τα άτομα που τραυμάτισε, πρόκειται για έναν 75χρονο ουγγρικής καταγωγής, για τη σύζυγό του, 59 ετών, η οποία είναι υπήκοος Γερμανίας και τον 40χρονο γιο της. Τραυμάτισε τους δύο με το μαχαίρι και χτύπησε τον 40χρονο. Νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο Πολυγύρου, από όπου έχουν πάρει ήδη εξιτήριο.
