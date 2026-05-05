ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αντέχει στο σοκ της Μέσης Ανατολής με αμετάβλητη παραγωγή και αυξημένη ζήτηση
Συσκευασία και data centers στηρίζουν την ανάπτυξη – Πιέσεις από δασμούς στις ΗΠΑ, scrap και ενεργειακό κόστος – Πάγωμα επενδύσεων και προσεκτική στάση για το 2026 – Τι είπε η διοίκηση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών
Αμετάβλητη διατηρεί την παραγωγή της η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ παρά το νέο σοκ στη Μέση Ανατολή, ενώ καταγράφει και αυξημένη ζήτηση από πελάτες που σπεύδουν να εξασφαλίσουν πρώτες ύλες.
Όπως ανέφερε η διοίκηση κατά την ετήσια ενημέρωση προς την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, όπου τις εξελίξεις παρουσίασαν ο οικονομικός διευθυντής του ομίλου Νίκος Ψυράκης (σσ αριστ. στη κεντρ. φωτ.) και ο αναπληρωτής οικονομικός διευθυντής Άγγελος Γιαζιτζόγλου (σσ.: στο κέντρο της φωτ.), η κρίση στον Κόλπο επηρέασε βασικούς προμηθευτές αλουμινίου του ομίλου. Ωστόσο, η εταιρεία αντέδρασε άμεσα, εξασφαλίζοντας εναλλακτικές πηγές και διατηρώντας αδιάλειπτη τη λειτουργία της. Δεδομένου ότι περίπου το 90% των πωλήσεων του ομίλου κατευθύνεται σε αγορές του εξωτερικού, οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα τη δραστηριότητά του.
Όπως εξήγησε ο κ. Γιαζιτζόγλου, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ βρέθηκε αντιμέτωπη με μία ακόμη κρίση στην εφοδιαστική της αλυσίδα, αυτή τη φορά λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και των προβλημάτων που προέκυψαν σε βασικούς προμηθευτές της στην περιοχή.
