Πώς μία ονειρεμένη κρουαζιέρα μετατράπηκε σε εφιάλτη χανταϊού με νεκρούς και δεκάδες εγκλωβισμένους

Η κρουαζιέρα συνεχίστηκε παρά τους θανάτους

Ο πρώτος επιβάτης που νόσησε, ένας Ολλανδός, πέθανε στις 11 Απριλίου, ενώ το πλοίο κατευθυνόταν προς το Tristan da Cunha. Η σορός του παρέμεινε στο πλοίο έως τις 24 Απριλίου, όταν «αποβιβάστηκε στην Αγία Ελένη, με τη σύζυγό του να συνοδεύει τη διαδικασία επαναπατρισμού», όπως ανέφερε η εταιρεία Oceanwide Expeditions.Τρεις ημέρες αργότερα, η σύζυγός του νόσησε επίσης και κατέληξε, ενώ ένας ακόμη επιβάτης, Βρετανός, αρρώστησε σοβαρά και διακομίστηκε αεροπορικώς στη Νότια Αφρική.Οι αρχές της Νότιας Αφρικής επιβεβαίωσαν ότι ο Βρετανός ασθενής, που νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στο Γιοχάνεσμπουργκ, βρέθηκε θετικός στον χανταϊό. Αντίστοιχα, οι ολλανδικές αρχές επιβεβαίωσαν την παρουσία του ιού και στη γυναίκα που πέθανε.Το Hondius είχε αποπλεύσει τον Μάρτιο από την Ουσουάια της νότιας Αργεντινής, στο πλαίσιο ταξιδιού που προωθούνταν ως εξερεύνηση της Ανταρκτικής φύσης, με τιμές από 14.000 έως 22.000 ευρώ.Η διαδρομή περιλάμβανε την Ανταρκτική, τα Νησιά Φόκλαντ, τη Νότια Γεωργία, το Nightingale Island, το Tristan da Cunha, την Αγία Ελένη και το Ascension, πριν φτάσει στα ύδατα του Πράσινου Ακρωτηρίου στις 3 Μαΐου.Την 1η Μαΐου, ο σεφ του πλοίου, Καμπίρ Μοράες, είχε αναρτήσει βίντεο όπου κολυμπούσε με συναδέλφους του στη θάλασσα, δίπλα σε φουσκωτή λέμβο, με το πλοίο αγκυροβολημένο στο βάθος.«Η, ανέφερε στο βίντεο, καθώς συνάδελφοί του γελούσαν τραβώντας τον πίσω στη λέμβο.Δεν έχει διευκρινιστεί αν γνώριζε για τους θανάτους τη στιγμή της ανάρτησης.Την επόμενη ημέρα, καταγράφηκε ακόμη ένας θάνατος επιβάτη, γερμανικής υπηκοότητας, με τα αίτια να μην έχουν ακόμη διευκρινιστεί.Η Oceanwide Expeditions ανακοίνωσε ότι οι υγειονομικές αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου δεν έχουν δώσει ακόμη άδεια για ιατρική εκκένωση ή έλεγχο των επιβατών. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να κατευθυνθεί το πλοίο προς το Λας Πάλμας ή την Τενερίφη για τον σκοπό αυτό.Ο χανταϊόςαλλά σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί και μεταξύ ανθρώπων, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.Καθώς αυξάνεται η ανησυχία στη Νότια Αφρική, οι αρχές διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για εξάπλωση του ιού στη στεριά, ενώ και οι αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου τόνισαν ότι, εφόσον το πλοίο παραμένει στη θάλασσα,