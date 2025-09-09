Τα νέα ονόματα στις μεγάλες εμπορικές πιάτσες εντός κι εκτός Αθηνών και οι νέες συμφωνίες σε γραφεία – καταστήματα
Γραφεία αξίας 130 εκατ. άλλαξαν χέρια το β’ τρίμηνο, στα 75 εκατ. οι συμφωνίες στα καταστήματα. Τα ενοίκια σε Αθήνα- Θεσσαλονίκη
Πάνω από 35 νέες συμφωνίες για καταστήματα σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους και μισθώσεις για 39.000 τετραγωνικά μέτρα στα γραφεία καταγράφηκαν το β’ τρίμηνο του 2025 στο εγχώριο real estate με τη ζήτηση για ακίνητα υψηλών προδιαγραφών σε κεντρικά σημεία να παραμένει ικανοποιητική.
Για το διάστημα Απριλίου- Ιουνίου υπολογίζεται ότι άλλαξαν χέρια γραφειακοί χώροι αξίας 130 εκατ. ευρώ με το αντίστοιχο νούμερο στα καταστήματα να εκτιμάται στα 75 εκατ. ευρώ, με βάση την τελευταία ανάλυση από τη γνωστή εταιρεία συμβούλων ακινήτων Cushman & Wakefield Proprius.
Στη διάρκεια του β’ τριμήνου, αρκετά brands επεκτάθηκαν σε νέους εμπορικούς χώρους, malls και εμπορικά πάρκα, ενώ καταγράφηκαν και πάνω από 35 νέες συμφωνίες σε μεγάλες εμπορικές οδούς.
Τα καταστήματαΑναλυτικότερα, στη μεγάλη εικόνα για την αγορά καταστημάτων, «η εγχώρια αγορά λιανικής διατήρησε τη δυναμική ανάπτυξής της, με τρείς βασικές παραμέτρους να παίζουν σημαντικό ρόλο, όπως η σταθερή δραστηριότητα στο επίπεδο των νέων μισθώσεων, η ανάκαμψη της εγχώριας κατανάλωσης και φυσικά τα ικανοποιητικά νούμερα του τουρισμού» όπως επισημαίνεται σχετικά.
