Alpha Bank: Σε 2,5 δισ. ευρώ το συνολικό χαρτοφυλάκιο για τον τουρισμό

Επενδύσεις με ισχυρό αποτύπωμα

Alpha Bank συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στη στήριξη του ελληνικού τουρισμού , χρηματοδοτώντας έργα που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία για την ελληνική οικονομία, ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και εδραιώνουν το brandname της χώρας μας ως κορυφαίου προορισμού παγκοσμίως, αναδεικνύοντας παράλληλα τον πολιτισμό και τις παραδόσεις διαφόρων εμβληματικών περιοχών ανά την Ελλάδα.Κάνοντας πράξη τον εταιρικό της Σκοπό «να στηρίζει την πρόοδο στη ζωή και την επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο αύριο», η τράπεζα συμβάλλει, όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της, στην αναβάθμιση της τουριστικής εμπειρίας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας του κλάδου, αλλά και στην ενίσχυση της απασχόλησης.

• Το συνολικό χαρτοφυλάκιο της Alpha Bank στον τουρισμό ανέρχεται σήμερα σε €2,5 δισ., αντιστοιχώντας σε 29% του συνόλου των €8,7 δισ. που διατίθενται στον κλάδο, γεγονός που επιβεβαιώνει την ηγετική της θέση.



• Το 86% των χρηματοδοτήσεων κατευθύνεται σε ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων, τα οποία αποτελούν τον βασικό πυλώνα της αναβάθμισης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και αντιπροσωπεύουν το 97% των συνολικών υπολοίπων.

