Θεοδωρικάκος: Ζητήσαμε μείωση τιμών σε 1.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ - Μόνιμη η απαγόρευση προσφορών αν έχουν γίνει ανατιμήσεις τους τελευταίους 3 μήνες

Πετύχαμε πάγωμα τιμών στα σχολικά είδη στα σούπερ μάρκετ, έδωσα εντολή για ελέγχους για παραπλανητικές εκπτώσεις, είπε ο υπουργός Ανάπτυξης - Έρχεται με 300 ελεγκτές η Εθνική Αρχή Εποπτείας της Αγοράς