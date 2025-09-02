Θεοδωρικάκος: Ζητήσαμε μείωση τιμών σε 1.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ - Μόνιμη η απαγόρευση προσφορών αν έχουν γίνει ανατιμήσεις τους τελευταίους 3 μήνες
Πετύχαμε πάγωμα τιμών στα σχολικά είδη στα σούπερ μάρκετ, έδωσα εντολή για ελέγχους για παραπλανητικές εκπτώσεις, είπε ο υπουργός Ανάπτυξης - Έρχεται με 300 ελεγκτές η Εθνική Αρχή Εποπτείας της Αγοράς
Την πρόθεσή του να μονιμοποιηθεί το μέτρο κατά της ακρίβειας που προβλέπει απαγόρευση προσφορών από τα σούπερ μάρκετ σε περίπτωση που έχουν προχωρήσει σε ανατιμήσεις τους τελευταίους 3 μήνες ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
Παράλληλα είπε στον ΣΚΑΪ ότι «έχω ζητήσει από τους εκπροσώπους των σουπερ μάρκετ και τη βιομηχανία τροφίμων να μειώσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος. Πέρυσι η Ελλάδα είχε αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων, τώρα είναι αρνητικός στα είδη συντήρησης των νοικοκυριών. Ζήτησα και απαίτησα από τα σούπερ μάρκετ να προβούν όπως και πέρσι τον Οκτώβριο, σε μειώσεις 1000 κωδικών ενώ ήδη πετύχαμε το πάγωμα στις τιμές των σχολικών ειδών στα σούπερ μάρκετ».
Όπως είπε «υπάρχει δέσμευση ότι καθώς θα ανταποκριθεί η βιομηχανία τροφίμων θα προχωρήσουν και τα σούπερ μάρκετ. Έτσι και ενισχύουμε το διαθέσιμο εισόδημα μέσω μείωσης φορολογίας και μέτρα για την αύξηση του κόστους ζωής».
Παράλληλα ο υπουργός Ανάπτυξης έκανε γνωστό ότι έδωσε εντολή «για ελέγχους σε όλα τα σούπερ μάρκετ για να δούμε την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας για παραπλανητικές εκπτώσεις βάσει της συμφωνίας του 2024».
Γνωστοποίησε ακόμα ότι «σήμερα νομοθετούμε εθνική αρχή εποπτείας της αγοράς με 300 νέους πρόσθετους ελεγκτές και ψηφιακά μέσα για να καταγγέλλει ο καταναλωτής πράγματα που συμβαίνουν στην αγορά»
Όσον αφορά τις έρευνες για επενδύσεις δια του αναπτυξιακού νόμου που δεν υλοποιήθηκαν, ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι «έχουν σταλεί στην ΑΑΔΕ υποθέσεις συνολικά 55 εκατ. ευρώ για επιστροφή. Δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε ούτε ένα ευρώ των φορολογουμένων που είχε δοθεί για επενδύσεις και αυτές δεν έγιναν. Αυτά τα χρήματα θα γυρίσουν πίσω. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα νόμιμα μέσα γι' αυτό. Το ίδιο θα γίνει και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ»
Όσον αφορά την κατάσταση με την ακρίβεια, ο κ. Θεοδωρικάκος είπε πως «από πέρυσι υπάρχουν αρκετά προϊόντα - και τρόφιμα και είδη συντήρησης του νοικοκυριού -που είναι αρκετά μειωμένα. Η ζήτηση δυσκολεύει το θέμα των τιμών φέρνει όμως την ίδια στιγμή μεγάλα έσοδα στον προϋπολογισμό για να επιστρέφουν στην κοινωνία με μέτρα όπως αυτά που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ».
«Τα τελευταία 6 χρόνια υπάρχουν αυξήσεις σε προϊόντα και στην Ελλάδα και την ΕΕ. Εκεί που είμαστε χειρότεροι είναι στο κόστος στέγασης και στο κόστος ενέργειας. Σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα είμαστε στον μέσο όρο των αυξήσεων της ΕΕ» πρόσθεσε ο υπουργός Ανάπτυξης
